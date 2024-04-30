армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

96 боевых столкновений выдержали украинские защитники в течение вторника. Большая часть всех атак россиян пришлись по позициям наших защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 96 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подытожили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении наши воины отбили 3 атаки в районах населенных пунктов Берестовое и Копанки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны выдержали 16 вражеских штурмов вблизи Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники дали отпор врагу 24 раза. Оккупанты пытались при поддержке авиации пробить оборону ВСУ в районе Белогоровки, что на Луганщине, а также вблизи Верхнекаменского, Раздоловки, Спирного, Нового, Клищеевки, Андреевки и Часового Яра, что в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков у Георгиевки, Парасковиевки и Урожайного в Донецкой области. Там в течение вторника они отбили 10 вражеских штурмов.

На Ореховскомв направлении росияне также под прикрытием авиации, дважды атаковали позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, и дважды безуспешно шел в наступление в районе населенного пункта Крынки, что в Херсонской области.

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Также известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по позициям россиян. Еще одну позицию захватчиков поразили бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии.