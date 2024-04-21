За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  152819 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  208333 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  138736 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  120617 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  91216 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101454 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236855 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233056 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176622 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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16 апреля 2024, 09:20  •  386947 просмотра

За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  1683 просмотра
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских войск, пункту управления, складу боеприпасов, объекту противовоздушной обороны, а также по вооружению и военной технике противника.

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Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Российские войска ночью обстреляли Херсон и область, что привело к попаданиям и вызовам скорой помощи.

Общество •   •  6812 просмотра
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

Один человек погиб и семеро пропали без вести после того, как два японских военных вертолета столкнулись и разбились в Тихом океане.

Война •   •  7681 просмотра
Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией.

Война •   •  11012 просмотра
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Канады Трюдо и Президент Польши Дуда подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили пути ее дальнейшей поддержки.

Война •   •  10031 просмотра
Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины

21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

Во Всемирный день миграции рыб проводятся мероприятия, которые привлекают внимание к сокращению популяций мигрирующих рыб. С 1970 года их количество сократилось на 76% из-за строительства плотин, изменения климата и чрезмерного вылова рыбы, что угрожает пресноводным экосистемам.

УНН Lite •   •  13896 просмотра
21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестовали на Тенерифе, требуя временных ограничений для туристов, чтобы сдержать бум аренды жилья и строительства отелей, который истощает ресурсы и жилье на испанских Канарских островах.

Общество •   •  9819 просмотра
На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма

В Мичигане автомобиль протаранил дом, 2 ребенка погибли, 15 человек ранены

Двое детей погибли, 15 получили ранения, когда автомобиль въехал в здание, где проходила вечеринка по случаю дня рождения в Мичигане.

Общество •   •  9107 просмотра
В Мичигане автомобиль протаранил дом, 2 ребенка погибли, 15 человек ранены

Латвийца обвиняют в планировании диверсий в Украине

Гражданина Латвии Ивана Тарабанова обвиняют в попытке незаконного участия в войне в Украине и планировании диверсий путем поджога по приказу неизвестного по имени "Александр".

Война •   •  10450 просмотра
Латвийца обвиняют в планировании диверсий в Украине