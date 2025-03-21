В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В боях за Мощун и Киевскую область была решена судьба Украины и ее столицы, где героизм украинских солдат и подлость российского врага стали очевидны всему миру.