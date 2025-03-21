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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28461 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

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