Сегодня, 29 июля, свой профессиональный праздник отмечают бойцы Сил специльных операций Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

ССО ВСУ - отдельный род сил Вооруженных сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, комплектуемых специалистами, которые имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.

В 2007 году в качестве структурного подразделения при Генштабе Минобороны Украины было создано Управление Сил специальных операций. Просуществовало оно до 2012 года.

О необходимости создания боевого подразделения, которое будет выполнять специальные и сверхсложные задачи снова заговорили после того как рф аннексировала Крым и начала гибридную войну на Востоке Украины. .

14 мая 2016 года состоялся первый выпуск 29 инструкторов учебно-тренировочного центра Сил специальных операций квалификационного курса в рамках программы Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония).

Уже через месяц Верховная Рада поддержала законопроект о создании ССО ВСУ.

В 2019 году впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, прошло сертификацию как подразделение ССО (SOF) и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. Им стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины.

С 2020 года отряд украинских Сил специальных операций заступил на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.

Основными задачами Сил специальных операций являются рейды и современные боевые действия, психологические операции, добыча разведывательной информации за линией фронта, ликвидация лиц, представляющих угрозу Украине и тому подобное.

Непосредственно боевую основу Сил специальных операций ВСУ составляют четыре части специального назначения, четыре подразделения информационно-психологических специальных операций, смешанная авиационная эскадрилья.

Сейчас командующим ССО ВСУ является бригадный генерал Александр Трепак.

Большинство операций ССО ВСУ происходят под грифом «секретно». Известно, что бойцы Сил специальных операций участвовали в обороне аэродрома в Гостомеле и аэропорта Николаева, освобождали остров Змеиный и населенные пункты Харьковской области и тому подобное.