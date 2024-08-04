В Гостомеле нетрезвый водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 17-летнего велосипедиста. Парня доставили в больницу, а на водителя автомобиля составили протокол. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 3 августа около 23:20 в Гостомеле нетрезвый водитель на автомобиле марки Skoda совершил наезд на велосипедиста. Обстоятельства ДТП расследует полиция Киевской области. Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции, 27-летний водитель Skoda, двигаясь по одной из улиц, совершил наезд на велосипедиста - 17-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, несовершеннолетний получил телесные повреждения - его доставили в больницу.

На месте происшествия полицейские с помощью алкотестера "Драгер" зафиксировали у водителя легковушки 1,04 промилле алкоголя - говорится в сообщении.

Правоохранители по факту управления в нетрезвом состоянии составили на водителя протокол ( ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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