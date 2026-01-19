$43.180.08
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейцы поймут преимущества аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что это будет лучшим решением для Гренландии, Европы и США.

Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов

Европейцы вскоре поймут, что аннексия Гренландии Соединенными Штатами Америки — это «лучшее для Гренландии, лучшее для Европы и лучшее для Соединенных Штатов». Об этом в интервью NBC заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.

Детали

Это был его ответ на вопрос, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от аннексии Крыма россией.

Европейские лидеры опомнятся и поймут, что им нужно быть под эгидой безопасности США. Что произойдет в Украине, если бы Соединенные Штаты прекратили свою поддержку? Все бы рухнуло

- сказал Бессент.

Кроме того, он заверил, что США останутся в составе НАТО. На вопрос, что важнее для национальной безопасности США – Гренландия или НАТО, Бессент назвал это «ложным выбором» и отметил, что «конечно, мы будем оставаться частью НАТО».

Напомним

Лишь 17% американцев одобряют усилия президента Дональда Трампа по приобретению или взятию под контроль Гренландии. 71% опрошенных считают плохой идеей использование армии для аннексии острова.

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата12.01.26, 22:11

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Крым
Соединённые Штаты
Украина