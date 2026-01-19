Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів

Європейці незабаром зрозуміють, що анексія Гренландії Сполученими Штатами Америки - це "найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів". Про це в інтерв'ю NBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН.

Це була його відповідь на запитання, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від анексії Криму росією.

Європейські лідери оговтаються та зрозуміють, що їм потрібно бути під егідою безпеки США. Що станеться в Україні, якби Сполучені Штати припинили б свою підтримку? Все б зазнало краху - сказав Бессент.

Крім того, він запевнив, що США залишаться в складі НАТО. На запитання, що важливіше для національної безпеки США – Гренландія чи НАТО, Бессент назвав це "хибним вибором", і зазначив, що "звичайно, ми залишатимемося частиною НАТО".

Лише 17% американців схвалюють зусилля президента Дональда Трампа щодо придбання або взяття під контроль Гренландії. 71% опитаних вважають поганою ідеєю використання армії для анексії острова.

