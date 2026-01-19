$43.180.08
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейці зрозуміють переваги анексії Гренландії Сполученими Штатами. Він підкреслив, що це буде найкращим рішенням для Гренландії, Європи та США.

Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів

Європейці незабаром зрозуміють, що анексія Гренландії Сполученими Штатами Америки - це "найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів". Про це в інтерв'ю NBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН.

Деталі

Це була його відповідь на запитання, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від анексії Криму росією.

Європейські лідери оговтаються та зрозуміють, що їм потрібно бути під егідою безпеки США. Що станеться в Україні, якби Сполучені Штати припинили б свою підтримку? Все б зазнало краху

- сказав Бессент.

Крім того, він запевнив, що США залишаться в складі НАТО. На запитання, що важливіше для національної безпеки США – Гренландія чи НАТО, Бессент назвав це "хибним вибором", і зазначив, що "звичайно, ми залишатимемося частиною НАТО".

Нагадаємо

Лише 17% американців схвалюють зусилля президента Дональда Трампа щодо придбання або взяття під контроль Гренландії. 71% опитаних вважають поганою ідеєю використання армії для анексії острова.

У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату12.01.26, 22:11 • 6317 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна