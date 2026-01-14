Лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо контролю над Гренландією

Згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos, лише кожен п'ятий американець схвалює зусилля президента Дональда Трампа щодо придбання або взяття під контроль Гренландії. Попри активну риторику Білого дому, ініціатива не має широкої підтримки серед громадян США. Про це пише УНН.

Деталі

Результати дослідження, оприлюднені 14 січня, демонструють значний скептицизм американського суспільства:

Загальна підтримка: лише 17% опитаних схвалюють наміри президента.

Протидія: 47% респондентів висловилися проти, а 35% ще не визначилися з позицією.

Військова сила: переважна більшість американців (71%) вважають "поганою ідеєю" використання армії для анексії острова. Лише 4% підтримують такий радикальний крок.

Партійний розкол та побоювання щодо НАТО

Опитування виявило глибоку прірву між прихильниками різних партій. Хоча серед республіканців підтримку висловили 40%, серед демократів цей показник становить мізерні 2%.

Найбільше занепокоєння у громадян викликає потенційна шкода відносинам із союзниками. Близько 66% опитаних побоюються, що тиск на Данію та зазіхання на її територію підірвуть стабільність Альянсу НАТО.

