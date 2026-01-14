Лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо контролю над Гренландією

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 3306 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 10970 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 14142 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 14201 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 15450 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 15784 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14002 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14018 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12360 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22490 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
83%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 7178 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 31937 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 8296 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 13880 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto15:34 • 5972 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22490 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 32049 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 41842 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 56406 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 68455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Де Ніро
Фрідріх Мерц
Джордж Вокер Буш
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 26970 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 61509 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53846 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 58421 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 59653 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо контролю над Гренландією

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Лише 17% американців схвалюють зусилля президента Дональда Трампа щодо придбання або взяття під контроль Гренландії. 71% опитаних вважають поганою ідеєю використання армії для анексії острова.

Лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо контролю над Гренландією

Згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos, лише кожен п'ятий американець схвалює зусилля президента Дональда Трампа щодо придбання або взяття під контроль Гренландії. Попри активну риторику Білого дому, ініціатива не має широкої підтримки серед громадян США. Про це пише УНН.

Деталі

Результати дослідження, оприлюднені 14 січня, демонструють значний скептицизм американського суспільства:

  • Загальна підтримка: лише 17% опитаних схвалюють наміри президента.
    • Протидія: 47% респондентів висловилися проти, а 35% ще не визначилися з позицією.
      • Військова сила: переважна більшість американців (71%) вважають "поганою ідеєю" використання армії для анексії острова. Лише 4% підтримують такий радикальний крок.

        Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США14.01.26, 22:44 • 532 перегляди

        Партійний розкол та побоювання щодо НАТО

        Опитування виявило глибоку прірву між прихильниками різних партій. Хоча серед республіканців підтримку висловили 40%, серед демократів цей показник становить мізерні 2%.

        Найбільше занепокоєння у громадян викликає потенційна шкода відносинам із союзниками. Близько 66% опитаних побоюються, що тиск на Данію та зазіхання на її територію підірвуть стабільність Альянсу НАТО. 

        США та Данія не дійшли згоди щодо статусу Гренландії під час зустрічі делегацій у Вашингтоні14.01.26, 21:54 • 1196 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Ґренландія
        Білий дім
        Reuters
        НАТО
        Дональд Трамп
        Данія
        Сполучені Штати Америки