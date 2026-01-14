Лишь 17% американцев поддерживают идею Трампа по контролю над Гренландией

$43.180.08
19:44 • 3134 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 10819 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 14015 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 14106 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 15378 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 15752 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13980 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14007 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12353 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 22379 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 6950 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 31693 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 8038 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 13748 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto15:34 • 5746 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 22388 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 31874 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 41758 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 56312 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 68370 просмотра
Лишь 17% американцев поддерживают идею Трампа по контролю над Гренландией

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Лишь 17% американцев одобряют усилия президента Дональда Трампа по приобретению или взятию под контроль Гренландии. 71% опрошенных считают плохой идеей использование армии для аннексии острова.

Лишь 17% американцев поддерживают идею Трампа по контролю над Гренландией

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, только каждый пятый американец одобряет усилия президента Дональда Трампа по приобретению или взятию под контроль Гренландии. Несмотря на активную риторику Белого дома, инициатива не имеет широкой поддержки среди граждан США. Об этом пишет УНН.

Детали

Результаты исследования, обнародованные 14 января, демонстрируют значительный скептицизм американского общества:

  • Общая поддержка: только 17% опрошенных одобряют намерения президента.
    • Противодействие: 47% респондентов высказались против, а 35% еще не определились с позицией.
      • Военная сила: подавляющее большинство американцев (71%) считают "плохой идеей" использование армии для аннексии острова. Только 4% поддерживают такой радикальный шаг.

        Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США14.01.26, 22:44 • 462 просмотра

        Партийный раскол и опасения по поводу НАТО

        Опрос выявил глубокую пропасть между сторонниками разных партий. Хотя среди республиканцев поддержку выразили 40%, среди демократов этот показатель составляет мизерные 2%.

        Наибольшее беспокойство у граждан вызывает потенциальный ущерб отношениям с союзниками. Около 66% опрошенных опасаются, что давление на Данию и посягательства на ее территорию подорвут стабильность Альянса НАТО. 

        США и Дания не достигли соглашения о статусе Гренландии во время встречи делегаций в Вашингтоне14.01.26, 21:54 • 1152 просмотра

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Гренландия
        Белый дом
        Reuters
        НАТО
        Дональд Трамп
        Дания
        Соединённые Штаты