Лишь 17% американцев поддерживают идею Трампа по контролю над Гренландией

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, только каждый пятый американец одобряет усилия президента Дональда Трампа по приобретению или взятию под контроль Гренландии. Несмотря на активную риторику Белого дома, инициатива не имеет широкой поддержки среди граждан США. Об этом пишет УНН.

Детали

Результаты исследования, обнародованные 14 января, демонстрируют значительный скептицизм американского общества:

Общая поддержка: только 17% опрошенных одобряют намерения президента.

Противодействие: 47% респондентов высказались против, а 35% еще не определились с позицией.

Военная сила: подавляющее большинство американцев (71%) считают "плохой идеей" использование армии для аннексии острова. Только 4% поддерживают такой радикальный шаг.

Партийный раскол и опасения по поводу НАТО

Опрос выявил глубокую пропасть между сторонниками разных партий. Хотя среди республиканцев поддержку выразили 40%, среди демократов этот показатель составляет мизерные 2%.

Наибольшее беспокойство у граждан вызывает потенциальный ущерб отношениям с союзниками. Около 66% опрошенных опасаются, что давление на Данию и посягательства на ее территорию подорвут стабильность Альянса НАТО.

