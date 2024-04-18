Восстановление Киевщины: в КОВА рассказали, как в Миле продолжается реконструкция жилой многоэтажки

Сейчас на Киевщине восстановлено почти 17,5 тысяч объектов из более 29 тысяч поврежденных в результате российской агрессии. Еще 97 объектов будет восстановлено за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Один из них - многоэтажка на улице Комарова, 38 в Миле, что в Бучанском районе. О ходе работ рассказали в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Как рассказали в КОВА, жилой дом подвергся значительным разрушениям весной 2022 года. В здании повреждена кровля и кирпичные конструкции 5-го этажа, выбиты окна и двери, повреждены места общего пользования, фасад и разрушены инженерные сети.

Ремонтные работы начались в начале лета 2023 года, указали в КОВА.

Подрядчики провели демонтаж поврежденных конструкций здания.

Отстроили поврежденные стены и перекрытия.



Специалисты заменили выбитые окна и двери, восстановили фасад дома и кровлю.



В доме уже восстановили сети водоснабжения и канализации, поквартирное индивидуальное отопление.



Сейчас, как указали в КОВА, подрядчик работает над ремонтом внутри квартир. Далее строители продолжат внутренние работы по восстановлению мест общего пользования, квартир и завершат ремонтные работы крыши.

Дополнение

Как рассказывал начальник КОВА Руслан Кравченко, в первую очередь в области восстанавливают многоквартирные и частные дома. Как указал Кравченко, делается все возможное, "чтобы люди вернулись домой и строили планы на будущее именно в Украине".

В общем, по словам Кравченко, на Киевщине за счет UNITED24 восстановим 18 многоквартирных домов. Это Мила, Бородянка, Ирпень, Гостомель, Бузова.