кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW

Кремль готовит население РФ к отказу от мира в ближайшей перспективе на фоне продолжающихся переговоров между США, Украиной и Европой. Об этом говорится в материале Института изучения войны, сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на растиражированное кремлевскими СМИ заявление бывшего депутата Верховной Рады, близкого друга российского диктатора Путина Виктора Медведчука, по словам которого "мира в Украине не будет в 2026 году". Медведчук также повторил утверждение о том, что "время на стороне Кремля", и подчеркнул стремление Кремля достичь своих первоначальных военных целей без переговоров с Украиной.

Медведчук также повторил давнюю риторику Кремля, которая ложно представляет вторжение России в Украину как войну против Запада, заявил, что украинское правительство является нелегитимным, и отверг идею проведения выборов в Украине (которых сам Кремль требовал для обеспечения мирного соглашения) на любых условиях, кроме условий России.

Путин и кремлевские чиновники неоднократно использовали эти риторические строки, чтобы подчеркнуть приверженность России своим первоначальным военным целям и теории победы, которая утверждает, что российские военные и экономика могут пережить Украину и поддержку Украины Западом – теорию, которую Запад может помочь опровергнуть, поддерживая Украину. Кремль использует Медведчука для более экстремальных заявлений, чем сами Путин и кремлевские чиновники делают через голос, который утверждает, что представляет Украину - говорится в статье.

Аналитики предполагают, что Кремль, вероятно, использует интервью Медведчука, чтобы оправдать отказ России от мирных усилий по урегулированию войны в Украине, и намерен полностью отклонить любое мирное предложение, которое не соответствует максималистским требованиям России.

Напомним

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цели России в Украине включают Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Это расширяет требования РФ даже за пределы 28-пунктного мирного плана США.

