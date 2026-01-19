кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW

кремль готує населення рф до відмови від миру в найближчій перспективі на тлі триваючих переговорів між США, Україною та Європою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни, повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на розтиражовану кремлівськими ЗМІ заяву колишнього депутата Верховної Ради, близького друга російського диктатора путіна Віктора Медведчука, за словами якого "миру в Україні не буде у 2026 році". Медведчук також повторив твердження про те, що "час на боці Кремля", і наголосив на прагненні кремля досягти своїх початкових воєнних цілей без переговорів з Україною.

Медведчук також повторив давню риторику кремля, яка хибно представляє вторгнення росії в Україну як війну проти Заходу, заявив, що український уряд є нелегітимним, і відкинув ідею проведення виборів в Україні (яких сам кремль вимагав для забезпечення мирної угоди) на будь-яких умовах, окрім умов росії.

путін та кремлівські чиновники неодноразово використовували ці риторичні рядки, щоб підкреслити відданість росії своїм початковим воєнним цілям та теорії перемоги, яка стверджує, що російські військові та економіка можуть пережити Україну та підтримку України Заходом - теорію, яку Захід може допомогти спростувати, підтримуючи Україну. кремль використовує Медведчука для більш екстремальних заяв, ніж самі путін та кремлівські чиновники роблять через голос, який стверджує, що представляє Україну - йдеться у статті.

Аналітики припускають, що кремль, імовірно, використовує інтерв'ю Медведчука, щоб виправдати відмову росії від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні, і має намір повністю відхилити будь-яку мирну пропозицію, яка не відповідає максималістським вимогам росії.

Нагадаємо

Минулого тижня міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Це розширює вимоги рф навіть за межі 28-пунктного мирного плану США.

