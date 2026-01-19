$43.180.08
18 січня, 11:31 • 19689 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 38055 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 31759 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 64128 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 96292 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 44967 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54587 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58672 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47826 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 81646 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW

Київ • УНН

 • 170 перегляди

кремль готує населення рф до відмови від миру, використовуючи заяви Медведчука про відсутність миру в Україні у 2026 році. Це відбувається на тлі переговорів між США, Україною та Європою.

кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW

кремль готує населення рф до відмови від миру в найближчій перспективі на тлі триваючих переговорів між США, Україною та Європою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни, повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на розтиражовану кремлівськими ЗМІ заяву колишнього депутата Верховної Ради, близького друга російського диктатора путіна Віктора Медведчука, за словами якого "миру в Україні не буде у 2026 році". Медведчук також повторив твердження про те, що "час на боці Кремля", і наголосив на прагненні кремля досягти своїх початкових воєнних цілей без переговорів з Україною.

Медведчук також повторив давню риторику кремля, яка хибно представляє вторгнення росії в Україну як війну проти Заходу, заявив, що український уряд є нелегітимним, і відкинув ідею проведення виборів в Україні (яких сам кремль вимагав для забезпечення мирної угоди) на будь-яких умовах, окрім умов росії.

путін та кремлівські чиновники неодноразово використовували ці риторичні рядки, щоб підкреслити відданість росії своїм початковим воєнним цілям та теорії перемоги, яка стверджує, що російські військові та економіка можуть пережити Україну та підтримку України Заходом - теорію, яку Захід може допомогти спростувати, підтримуючи Україну. кремль використовує Медведчука для більш екстремальних заяв, ніж самі путін та кремлівські чиновники роблять через голос, який стверджує, що представляє Україну

- йдеться у статті.

Аналітики припускають, що кремль, імовірно, використовує інтерв'ю Медведчука, щоб виправдати відмову росії від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні, і має намір повністю відхилити будь-яку мирну пропозицію, яка не відповідає максималістським вимогам росії.

Нагадаємо

Минулого тижня міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що цілі росії в Україні включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Це розширює вимоги рф навіть за межі 28-пунктного мирного плану США.

Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф15.01.26, 04:34 • 62427 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна