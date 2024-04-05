Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения "ратибор" управления росгвардии по красноярскому краю по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Расследованием установлено, что во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года обвиняемый совместно с подчиненными удерживали на территории авиационного предприятия около 100 человек. Их держали в трех неработающих морозильных камерах. В самой маленькой площадью 6 кв м находилось 15 человек, в самой большой - около 30 и более.

Отмечается, что среди удерживаемых были как гражданские, так и военнопленные.

Люди не имели необходимой медицинской помощи и достаточного питания, спать приходилось, сидя на полу. Большинство из них постоянно находились с завязанными глазами. Температура этих помещений была максимально неблагоприятна для пребывания. Кроме того, отсутствуют вентиляция, свет и уборные - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что удерживаемых били руками, ногами, прикладом автоматического оружия. Пытали электрическим током, лишали воздуха, надев на голову полиэтиленовый пакет, и имитировали расстрел. Этими запрещенными методами оккупанты пытались получить от потерпевших информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных Силах Украины и лицах, принимавших участие в АТО/ООС.

Пострадавшие получили сильные физические и психологические травмы.

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