Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khostelГостомель
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  54362 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  86146 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  97832 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  83807 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123755 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116794 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118488 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111108 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100939 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91553 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  211001 просмотра
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Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.

Криминал и ЧП •   •  13394 просмотра
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО обсуждают способы предоставления Украине необходимых ресурсов, включая потенциальный фонд НАТО и двусторонние соглашения, чтобы поддержать оборону Украины от российской агрессии как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

Война •   •  14984 просмотра
Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов

Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь

Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы ограничить экономический потенциал и усилить санкционное давление на агрессора.

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Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь

рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых

россия утверждает, что нашла проукраинские материалы в телефоне одного из подозреваемых в стрельбе в "Крокусе", которые якобы связывают нападение с войной в Украине, несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.

Война •   •  13402 просмотра
рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых

Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных

Литва выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских солдат и закупит 3 000 беспилотников для Украины.

Война •   •  14772 просмотра
Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных

Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы

Премьер-министры Литвы и Украины обсудили дальнейшие санкции против России, предотвращение обхода через Беларусь или другие схемы, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

политика •   •  13013 просмотра
Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы

За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россия уничтожила 80% ТЭЦ Украины за последние недели из-за продолжения энергетического террора и ракетных ударов по энергетическим объектам.

Война •   •  29202 просмотра
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

Война •   •  26272 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Литва планирует закупить около 3 000 беспилотников FPV стоимостью 2 миллиона евро для Украины.

Война •   •  24497 просмотра
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.

Война •   •  86146 просмотра
Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис