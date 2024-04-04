Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя командира полка - начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Автономной Республике Крым. Его обвиняют в организации применения силы против активистов Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Сообщается, что обвинительный акт в отношении экс-начальника беркута из АР Крым направлен в суд.

Установлено, что в феврале 2014 года он организовал незаконное преступное препятствование проведению собраний и митингов в Мариинском парке в Киеве. Его подчиненные применили к митингующим чрезмерную физическую силу и спецсредства, что привело к причинению телесных повреждений различной степени тяжести 117-ти участникам акций протеста в центральной части столицы - говорится в сообщении ГБР.

Бывший правоохранитель обвиняется среди прочего в организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом во исполнение явно преступного приказа, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

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Отмечается, что сейчас он скрывается от органов правосудия. Экс-начальника беркута Крыма объявили в розыск. В связи с чем в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.

Напомним

21 марта 2023 года сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в АР Крым. После захвата полуострова он занял должность командира так называемого российского специального отряда быстрого реагирования "собр".

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