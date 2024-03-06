Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"
Киев • УНН
Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.
Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут" приговорен к 15 годам заключения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщается, что бывший заместитель руководителя ПМОН Беркут АРК Крым в суде признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 УК Украины). Поскольку обвиняемый скрывается во временно оккупированном Крыму, судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia.
Судом ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также осужденный лишен специального звания - подполковника милиции.
Прокуроры доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им причинены телесные повреждения
Отмечается также, что в дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям рф в проведении подрывной деятельности против Украины.
Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов14 февраля 2024, 14:06 • 19278 просмотров
Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"
Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.
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