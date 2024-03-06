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Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"

Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 11:26  •  10827 просмотра

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Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.

Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут" приговорен к 15 годам заключения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщается, что бывший заместитель руководителя ПМОН Беркут АРК Крым в суде признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 УК Украины). Поскольку обвиняемый скрывается во временно оккупированном Крыму, судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

Судом ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также осужденный лишен специального звания - подполковника милиции.

Прокуроры доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им причинены телесные повреждения

- говорится в сообщении.

Отмечается также, что в дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям рф в проведении подрывной деятельности против Украины.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
avtonomna-respublika-krymАвтономная Республика Крым
krymКрым
ukrainaУкраина
Справи Майдану: до 15 років заочно засуджений екс-командир кримського "Беркуту"
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Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.

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