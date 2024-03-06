Справи Майдану: до 15 років заочно засуджений екс-командир кримського "Беркуту"
Київ • УНН
Колишній заступник командира кримського підрозділу "Беркут", який переховується в тимчасово окупованому Криму, засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду, зловживання владою та незаконне придушення протестів у 2013 році.
Колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" засуджено до 15 років ув’язнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим у суді визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України). Оскільки обвинувачений переховується у тимчасово окупованому Криму, судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.
Судом йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.
Прокурори довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження
Зазначається також, що надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам рф у проведенні підривної діяльності проти України.
Справи Майдану: на Харківщині затримали ексберкутівця засудженого за побиття активістів 14.02.24, 16:06 • 21619 переглядiв