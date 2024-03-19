Дела Майдана: будут судить четырех экс-руководителей подразделений милиции за силовой разгон акций протеста в Черкассах
Киев • УНН
Четырех бывших работников милиции Черкасской области, будут судить за отдачу незаконных приказов о силовом разгоне протестующих 20 февраля 2014 года, что привело к ранению 13 протестующих и повреждению транспортных средств.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех бывших руководителей подразделений УМВД Украины в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.
Речь идет о начальнике отдела Управления общественной безопасности, командире батальона патрульной службы, командире специального батальона судебной милиции "Грифон" и заместителе командира роты милиции особого назначения "Беркут", подчиненного УМВД Украины в Черкасской области,
Детали
Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года экс-правоохранители предоставили незаконные указания подчиненным сотрудникам подразделений милиции ППС, "Грифон" и "Беркут" по силовому разгону участников акций протеста в городе Черкассы.
Находясь на месте происшествия, они непосредственно руководили такими действиями.
В свою очередь, сотрудники этих подразделений, выполняя незаконные указания обвиняемых, применили противоправное насилие к митингующим.
В результате этого 13-м из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Также повреждены транспортные средства потерпевших.
Обвиняемым инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.
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