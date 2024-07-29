В день Сил специальных операций ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт в районе Волчанска. Об этом глава государства заявил в Telegram, передает УНН.

Детали

Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами - говорится в заметке

Владимир Зеленский отметил, что бойцы ССО воюют на самых горячих участках фронта - успешно проводят спецоперации и выполняют задачи.

Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, потом Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, оно, наверное, одно из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим - заявил президент.

Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.

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Бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

Также обсудили дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Кроме того, президент отметил воинов государственными наградами, в частности двух Героев Украины, а 142-му учебно-тренировочному центру ССО присвоил почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Напомним

29 июля - День Сил специальных операций ВСУ. ССО выполняют сложные боевые задачи, прошли сертификацию НАТО и участвуют в ключевых операциях по обороне Украины.