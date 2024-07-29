Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль ССО на самых горячих участках фронта и в важнейших боевых операциях, поблагодарил воинов за результаты, поздравив с Днем Сил специальных операций и показав кадры их работы, пишет УНН.

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"Самые горячие участки фронта. Важнейшие боевые операции. Самые ответственные задачи. О работе воинов Сил специальных операций сейчас не можем много говорить, но это всегда результаты, которые укрепляют Украину и ослабляют российских оккупантов. Спасибо всем, кто защищает наше государство и приближает победу! С Днем Сил специальных операций!" - написал Зеленский в соцсетях.

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