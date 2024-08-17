На Киевщине на детской площадке нашли гранату
Киев • УНН
В Гостомеле Киевской области дети обнаружили гранату на детской площадке. Родители вовремя заметили опасность, вызвали саперов ГСЧС, которые изъяли ручную гранату Ф-1.
На детской площадке в Гостомеле, что в Киевской области, дети нашли гранату. Они решили взять ее в руки, но родители вовремя заметили и вызвали саперов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Как рассказали в ГСЧС, сегодня неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1.
Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию
В ГСЧС также напомнили, что в случае нахождения подозрительного предмета, нужно не подходить и не трогать его и звонить 101.
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