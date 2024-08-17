На Киевщине на детской площадке нашли гранату

На детской площадке в Гостомеле, что в Киевской области, дети нашли гранату. Они решили взять ее в руки, но родители вовремя заметили и вызвали саперов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, сегодня неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1.

Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию - указали в ГСЧС.

В ГСЧС также напомнили, что в случае нахождения подозрительного предмета, нужно не подходить и не трогать его и звонить 101.

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