В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева обнаружено падение обломков беспилотника, что привело к возгоранию травяного настила. По словам Виталия Кличко, пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.
Сегодня днем в столице обнаружено падение обломков БпЛА. Вследствие этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Об этом сообщил председатель КГГА Виталий Кличко, передает УНН.
«... сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА. В результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства», - сообщил Кличко.
По его словам, пострадавших нет.
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