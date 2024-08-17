В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко

Сегодня днем в столице обнаружено падение обломков БпЛА. Вследствие этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Об этом сообщил председатель КГГА Виталий Кличко, передает УНН.

«... сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА. В результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства», - сообщил Кличко.

По его словам, пострадавших нет.

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