Ночью тревога на Киевщине объявлялась трижды: силы ПВО сбили цели, загорелась лесная подстилка

Сегодня ночью тревога на Киевщине объявлялась трижды. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко и добавил, что вследствие падения обломков произошло возгорание лесной подстилки, передает УНН.

"Пятую ночь подряд враг пытается атаковать нашу область ударными дронами. Сегодня ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарны нашим силам ПВО за эффективную работу", - сообщил Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

"По информации оперативных групп в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован. Также повреждена кровля одного частного дома", - отметил председатель ОВА.

Кроме того, он уточнил, что падение обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов.

Работа оперативных групп по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается.

У небі над Україною вночі знищили усі 14 ворожих "шахедів"