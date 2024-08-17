В небе над Украиной ночью уничтожили все 14 вражеских "шахедов"

В небе над Украиной ночью силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Об этом сообщают Воздушные Силы, пишет УНН.

Все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в ночь на 17 августа 2024 года российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы (пуски из Воронежской области - рф.) и 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф.

Напомним

Генштаб обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1230 военных, 58 артиллерийских систем, 5 танков и другую технику.