Зеленский обсудил с депутатами Европарламента восстановление энергосистемы Украины и масштабирование PURL

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами Европейского парламента, входящими в парламентское объединение United for Ukraine (U4U). Обсудили необходимость восстановления и перестройки энергетической системы Украины после этой сверхсложной зимы, а также - масштабирование программы PURL, передает УНН со ссылкой на ОП.

На встрече присутствовали европарламентарии из Австрии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Глава государства поблагодарил депутатов Европарламента и их страны за поддержку Украины в это сложное время.

Я думаю, что, когда люди видят, сколько людей, стран, представителей такой большой мировой аудитории поддерживают Украину, это очень поднимает моральный дух украинцев. Прежде всего это важно для тех героических людей, которые находятся на передовой. И, конечно, для гражданского населения. Особенно после таких зим и таких массированных российских обстрелов – отметил Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что наша страна уже сейчас нуждается в восстановлении и перестройке энергетической системы после этой сверхсложной зимы. И Украина имеет важную договоренность с Европейской комиссией по поддержке этого процесса.

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку и единство Европы. В частности, это важно при реализации таких решений, как кредитная поддержка Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Кроме того, важна более активная роль Европы в переговорном процессе по окончанию войны.

Президент проинформировал о потребностях Украины, среди которых важнейшей является помощь украинской ПВО. Именно поэтому необходимо развивать и масштабировать программу PURL. Также нужно использовать возможности европейского механизма SAFE. По словам Владимира Зеленского, Украина предлагает каждому партнеру выделить не менее 10 % из этого финансового инструмента на развитие совместного производства с нашей страной. Ведь этого минимума будет достаточно, чтобы украинские производители могли открыть линию производства в той или иной стране.

