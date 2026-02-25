Зеленский обсудил с депутатами Европарламента восстановление энергосистемы Украины и масштабирование PURL

$43.260.03
19:42 • 2916 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 8180 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 11802 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 11810 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 12750 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 13249 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 23789 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17821 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17252 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31552 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян
25 февраля, 11:49
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
25 февраля, 12:05
Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали
15:37
Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти
15:51
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО
18:56
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Испания
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
23 февраля, 21:02
Зеленский обсудил с депутатами Европарламента восстановление энергосистемы Украины и масштабирование PURL

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Президент Зеленский встретился с депутатами Европарламента U4U. Обсудили восстановление энергетической системы Украины и масштабирование программы PURL.

Зеленский обсудил с депутатами Европарламента восстановление энергосистемы Украины и масштабирование PURL

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами Европейского парламента, входящими в парламентское объединение United for Ukraine (U4U). Обсудили необходимость восстановления и перестройки энергетической системы Украины после этой сверхсложной зимы, а также - масштабирование программы PURL, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

На встрече присутствовали европарламентарии из Австрии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Глава государства поблагодарил депутатов Европарламента и их страны за поддержку Украины в это сложное время.

Я думаю, что, когда люди видят, сколько людей, стран, представителей такой большой мировой аудитории поддерживают Украину, это очень поднимает моральный дух украинцев. Прежде всего это важно для тех героических людей, которые находятся на передовой. И, конечно, для гражданского населения. Особенно после таких зим и таких массированных российских обстрелов 

– отметил Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что наша страна уже сейчас нуждается в восстановлении и перестройке энергетической системы после этой сверхсложной зимы. И Украина имеет важную договоренность с Европейской комиссией по поддержке этого процесса.

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку и единство Европы. В частности, это важно при реализации таких решений, как кредитная поддержка Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Кроме того, важна более активная роль Европы в переговорном процессе по окончанию войны.

Украина получила первую часть недавно обещанных ракет для Patriot – Зеленский
25.02.26, 15:51

Президент проинформировал о потребностях Украины, среди которых важнейшей является помощь украинской ПВО. Именно поэтому необходимо развивать и масштабировать программу PURL. Также нужно использовать возможности европейского механизма SAFE. По словам Владимира Зеленского, Украина предлагает каждому партнеру выделить не менее 10 % из этого финансового инструмента на развитие совместного производства с нашей страной. Ведь этого минимума будет достаточно, чтобы украинские производители могли открыть линию производства в той или иной стране.

Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский
25.02.26, 16:41

Антонина Туманова

