Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 7156 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 11285 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 11325 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 12394 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 13034 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23320 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17758 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17204 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31181 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Зеленський обговорив з депутатами Європарламенту відновлення енергосистеми України та масштабування PURL

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з депутатами Європарламенту U4U. Обговорили відновлення енергетичної системи України та масштабування програми PURL.

Зеленський обговорив з депутатами Європарламенту відновлення енергосистеми України та масштабування PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами Європейського парламенту, що входять до парламентського об’єднання United for Ukraine (U4U). Обговорили необхідність відновлення та перебудови енергетичної системи України після цієї надскладної зими, а також - масштабування програми PURL, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

На зустрічі були присутні європарламентарі з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції.

Глава держави подякував депутатам Європарламенту та їхнім країнам за підтримку України в цей складний час.

Я думаю, що, коли люди бачать, скільки людей, країн, представників такої великої світової аудиторії підтримують Україну, це дуже підіймає моральний дух українців. Насамперед це важливо для тих героїчних людей, які перебувають на передовій. І, звичайно, для цивільного населення. Особливо після таких зим і таких масованих російських обстрілів 

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що наша країна вже зараз потребує відновлення та перебудови енергетичної системи після цієї надскладної зими. І Україна має важливу домовленість із Європейською комісією щодо підтримки цього процесу.

Глава держави також зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та єдність Європи. Зокрема, це важливо при реалізації таких рішень, як кредитна підтримка України в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Крім того, важливою є більш активна роль Європи в переговорному процесі щодо закінчення війни.

Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський25.02.26, 15:51 • 2482 перегляди

Президент поінформував про потреби України, серед яких найважливішою є допомога українській ППО. Саме тому необхідно розвивати й масштабувати програму PURL. Також потрібно використовувати можливості європейського механізму SAFE. За словами Володимира Зеленського, Україна пропонує кожному партнеру виділити щонайменше 10 % із цього фінансового інструменту на розвиток спільного виробництва з нашою країною. Адже цього мінімуму буде достатньо, щоб українські виробники могли відкрити лінію виробництва в тій чи іншій країні.

Норвезький газ, PURL і NASAMS допомогли Україні пройти найважчу зиму під ударами рф – Зеленський25.02.26, 16:41 • 2932 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
