Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський

12:46 • 2830 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 6440 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 13270 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 15789 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 21236 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 19499 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17942 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22290 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28670 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 23068 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 6810 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 15970 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 16366 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 9048 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 8020 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 13298 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 42580 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 52725 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 70224 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 87083 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Іран
Китай
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17118 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 20803 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23127 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 27623 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36001 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
NASAMS

Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Глава держави зазначив, що питання постачання ракет до Patriot обговорювалося з кількома країнами-партнерами.

Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський

Україна вже отримала частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у межах домовленостей із партнерами, досягнутих на засіданні у форматі "Рамштайн". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН

Деталі

Глава держави зазначив, що питання постачання ракет до Patriot обговорювалося з кількома країнами-партнерами.

На "Рамштайні" ми проговорювали з партнерами, там усі передавали готовність дати частину ракет 

– сказав Зеленський.

За його словами, координація здійснювалася, зокрема, з Німеччиною.

Була координація з міністром Пісторіусом, міністром оборони Німеччини 

– уточнив Президент.

Він підтвердив, що перша частина допомоги вже надійшла в Україну.

Я вдячний партнерам за те, що половина з того, що пообіцяли, першим пакетом зайшло 

– зазначив Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що деталі щодо кількості та термінів подальших поставок залишаються закритими.

Щодо кількості я не можу вам сказати. Не можу сказати і щодо наступних партій 

– додав він.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, оскільки партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них. Він наголосив, що закриття неба дозволить посилити економіку та армію.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна