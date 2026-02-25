Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський
Київ • УНН
Україна вже отримала частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у межах домовленостей із партнерами, досягнутих на засіданні у форматі "Рамштайн". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Глава держави зазначив, що питання постачання ракет до Patriot обговорювалося з кількома країнами-партнерами.
На "Рамштайні" ми проговорювали з партнерами, там усі передавали готовність дати частину ракет
За його словами, координація здійснювалася, зокрема, з Німеччиною.
Була координація з міністром Пісторіусом, міністром оборони Німеччини
Він підтвердив, що перша частина допомоги вже надійшла в Україну.
Я вдячний партнерам за те, що половина з того, що пообіцяли, першим пакетом зайшло
Водночас Президент наголосив, що деталі щодо кількості та термінів подальших поставок залишаються закритими.
Щодо кількості я не можу вам сказати. Не можу сказати і щодо наступних партій
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, оскільки партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них. Він наголосив, що закриття неба дозволить посилити економіку та армію.