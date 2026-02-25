Україна отримала першу частину нещодавно обіцяних ракет для Patriot – Зеленський

Україна вже отримала частину ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у межах домовленостей із партнерами, досягнутих на засіданні у форматі "Рамштайн". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Глава держави зазначив, що питання постачання ракет до Patriot обговорювалося з кількома країнами-партнерами.

На "Рамштайні" ми проговорювали з партнерами, там усі передавали готовність дати частину ракет

За його словами, координація здійснювалася, зокрема, з Німеччиною.

Він підтвердив, що перша частина допомоги вже надійшла в Україну.

Я вдячний партнерам за те, що половина з того, що пообіцяли, першим пакетом зайшло

Водночас Президент наголосив, що деталі щодо кількості та термінів подальших поставок залишаються закритими.

Щодо кількості я не можу вам сказати. Не можу сказати і щодо наступних партій