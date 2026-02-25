Украина получила первую часть недавно обещанных ракет для Patriot – Зеленский

Украина уже получила часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с партнерами, достигнутых на заседании в формате "Рамштайн". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Глава государства отметил, что вопрос поставок ракет к Patriot обсуждался с несколькими странами-партнерами.

На "Рамштайне" мы проговаривали с партнерами, там все передавали готовность дать часть ракет

По его словам, координация осуществлялась, в частности, с Германией.

Он подтвердил, что первая часть помощи уже поступила в Украину.

Я благодарен партнерам за то, что половина из того, что пообещали, первым пакетом зашло