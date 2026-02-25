Украина получила первую часть недавно обещанных ракет для Patriot – Зеленский
Киев • УНН
Украина уже получила часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с партнерами, достигнутых на заседании в формате "Рамштайн". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Глава государства отметил, что вопрос поставок ракет к Patriot обсуждался с несколькими странами-партнерами.
На "Рамштайне" мы проговаривали с партнерами, там все передавали готовность дать часть ракет
По его словам, координация осуществлялась, в частности, с Германией.
Была координация с министром Писториусом, министром обороны Германии
Он подтвердил, что первая часть помощи уже поступила в Украину.
Я благодарен партнерам за то, что половина из того, что пообещали, первым пакетом зашло
В то же время Президент подчеркнул, что детали относительно количества и сроков дальнейших поставок остаются закрытыми.
Относительно количества я не могу вам сказать. Не могу сказать и относительно следующих партий
Напомним
Президент Зеленский заявил, что ПВО является самым сложным вопросом, поскольку партнеры не предоставляют лицензий на производство систем Patriot или ракет к ним. Он подчеркнул, что закрытие неба позволит усилить экономику и армию.