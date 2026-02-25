$43.260.03
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 6350 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 13173 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 15720 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 21186 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 19453 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17902 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22283 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28659 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 23066 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Украина получила первую часть недавно обещанных ракет для Patriot – Зеленский

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Глава государства отметил, что вопрос поставок ракет для Patriot обсуждался с несколькими странами-партнерами.

Украина получила первую часть недавно обещанных ракет для Patriot – Зеленский

Украина уже получила часть ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с партнерами, достигнутых на заседании в формате "Рамштайн". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН

Детали

Глава государства отметил, что вопрос поставок ракет к Patriot обсуждался с несколькими странами-партнерами.

На "Рамштайне" мы проговаривали с партнерами, там все передавали готовность дать часть ракет 

– сказал Зеленский.

По его словам, координация осуществлялась, в частности, с Германией.

Была координация с министром Писториусом, министром обороны Германии 

– уточнил Президент.

Он подтвердил, что первая часть помощи уже поступила в Украину.

Я благодарен партнерам за то, что половина из того, что пообещали, первым пакетом зашло 

– отметил Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что детали относительно количества и сроков дальнейших поставок остаются закрытыми.

Относительно количества я не могу вам сказать. Не могу сказать и относительно следующих партий 

– добавил он.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что ПВО является самым сложным вопросом, поскольку партнеры не предоставляют лицензий на производство систем Patriot или ракет к ним. Он подчеркнул, что закрытие неба позволит усилить экономику и армию.

Андрей Тимощенков

