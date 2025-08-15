Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам

В Украине стало обыденностью, что люди с коррупционным шлейфом, подозреваемые во взяточничестве и возможном лоббировании бизнес-интересов, не только остаются во власти, но и активно формируют государственную политику. Они получают зарплаты, компенсации, депутатские привилегии и одновременно избегают ответственности, годами затягивая суды, пишет УНН.

Политическая реальность Украины такова, что люди, которых подозревают во взяточничестве, или которые открыто лоббируют интересы отдельных бизнес-групп, спокойно остаются во власти, получают зарплаты, компенсации и привилегии. Более того, часто даже имитируют "борьбу за народные интересы". Как отмечает политолог Сергей Шабовта, подобное было бы невозможно в любом европейском обществе. В Украине же пока – это норма.

Мы знаем немало примеров, когда действующие западные политики, чиновники, занимавшие достаточно высокие должности, в элементарных ситуациях, даже на уровне нарушений правил дорожного движения, каких-то публичных скандалов, просто уходили с должности, подавали в отставку, хотя бы ставили вопрос о том, что они из-за своих моральных видений не соответствуют этой должности - отмечает политолог

Примером аморальности в украинской власти может служить – нардеп Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, фигурант уголовного производства о получении 558 тыс. грн взятки. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Видео передачи денег обнародовало НАБУ еще в январе 2022 года, но приговора нет до сих пор, ведь процесс затягивается годами.

Так, по данным ВАКС, из 87 назначенных судебных заседаний по делу Кузьминых, 54 было сорвано либо из-за неявки его адвокатов, либо самого депутата. Причины классические: "внезапные болезни", "командировки" или депутатская деятельность.

Выглядит так, что когда надо отвечать за собственные деяния перед законом – Кузьминых болен, а надо протянуть нужное решение или выйти с громким заявлением в Facebook – здоров и активен.

И пока Кузьминых затягивает процесс правосудия всеми доступными методами – государство продолжает финансировать его комфортную жизнь. Так только за 2022–2024 годы он получил более 2,5 млн грн компенсаций из государственного бюджета: за аренду жилья в Киеве, расходы на проезд и расходы, связанные с депутатской деятельностью.

Параллельно, кажется, Кузьминых ведет активную публичную кампанию, которая может быть выгодна крупным фармацевтическим производителям, обвиняя "маркетинговые договоры" в росте цен на лекарства. И это несмотря на то, что их запретили еще в марте 2025 года, что не дало обещанного эффекта – собственно, снижения цен на лекарства. Такая противоречивая риторика Кузьминых удивительным образом совпадает с позицией фармгиганта "Дарница".

Владельцы которого в 2016-2018 годах через благотворительную организацию "Фонд семьи Загорий" профинансировали благотворительный фонд братьев Кузьминых на более чем 9,5 млн грн. Интересным является также то, что в тот же период Кузьминых работал членом комиссии Министерства здравоохранения, которая занималась прекращением действия регистрационных удостоверений. Этот факт даже стал причиной проверки со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Тогда руководитель департамента НАПК Сергей Деркач заявил о существовании потенциального конфликта интересов в действиях одного из членов комиссии Минздрава, который имеет собственный фонд и получал деньги от владельца фармгиганта.

Политолог Сергей Шабовта считает, что проблема системная:

"Некоторые представители власти это негодные люди, способные лишь выполнять то, что им говорят, быть в процессе коррупции идеальным винтиком. Мы видим, что люди без признаков профессиональных качеств, без признаков какой-либо нравственности оказываются в тех или иных креслах, в том числе и в депутатских",– акцентирует внимание на проблеме Шабовта

Поэтому, пока подобные фигуры, как Кузьминых, остаются во власти, говорить об очищении политики бесполезно. Сейчас Украина нуждается в четких механизмах недопущения лиц с коррупционным шлейфом к должностям, реальной ответственности за срывы судебных процессов, а также запрета на любой скрытый лоббизм и ответственности за это.

В противном случае мы так и останемся государством, где под прикрытием громких лозунгов работают "серые" лоббисты и взяточники, а народ платит им зарплаты из собственных карманов.