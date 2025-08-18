Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло 18 августа 2025

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда приняла очевидно предвзятое решение по делу банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Судьи фактически лишили акционеров финансового учреждения доступа к правосудию, нарушая их конституционные права. К такому выводу пришли опрошенные УНН юристы и бывшие судьи, ознакомившиеся с постановлением суда.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

"В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежит рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадает под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом", - указала коллегия судей.

Поэтому Верховный суд даже не рассмотрел дело "Конкорда" по существу, а сразу закрыл производство. То есть коллегия не дала оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признала, что они были незаконными или необоснованными.

Без доступа к правосудию

Судья в отставке также обратил внимание на системную проблему. По его словам, государство, начиная с 2019 года, пытается ограничить акционерам банков доступ к правосудию. В частности, был изменен порядок доказывания, а также ограничена возможность обращения в суд.

В этом смысле акционеры банка "Конкорд" не стали исключением. Эксперты в области права указывают, что суд нарушил их конституционное право на доступ к правосудию.

"Верховный Суд сосредоточился лишь на вопросе отсутствия юрисдикции судов. Однако, считаю, что это ошибочная практика. Согласно статье 124 Конституции Украины, юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве. Это означает, что любой спор или правовая ситуация, возникающая в пределах Украины, может быть рассмотрена судом, - отметил Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Он пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, в частности Конституцией Украины, коллегия судей, которая в своем решении указывает на отсутствие определенной юрисдикции по делу, обязана указать надлежащую юрисдикцию. В случае же с делом "Конкорда" Верховный Суд, по мнению Невядомского, самоустранился от выполнения своего конституционного долга решить существующий спор.

По мнению адвоката АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрия Касьяненко, коллегия судей применила в решении по "Конкорду" достаточно критические формулировки, которые фактически лишают акционеров доступа к правосудию.

"Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметил юрист.

Такой подход судей к решению дела "Конкорда" вызвал удивление и у бывших высокопоставленных чиновников. В частности, экс-заместитель Генпрокурора, адвокат Алексей Баганец подчеркнул:

"Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении".

Юристы отмечают, что в случае "Конкорда" решение о лишении акционеров права на суд могло быть абсолютно сознательным.

"Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия", - заявил экс-заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

Юристы указывают, что практика Европейского суда по правам человека четкая - ограничение доступа к суду должно быть пропорциональным и оправданным, а полное отсутствие юрисдикции для определенной категории споров является нарушением Европейской Конвенции.

Непоследовательность очевидна

28 июля 2025 года Верховный Суд в письменном производстве рассмотрел дело "Мисто Банка" и встал на сторону НБУ и ФГВФЛ, одновременно признав, что иск акционеров соответствовал требованиям ст. 266-1 Кодекса административного судопроизводства. Через два дня, 30 июля, та же коллегия судей в аналогичном кейсе "Конкорда" без оценки дела по существу пришла к противоположному выводу – иск акционеров банка не соответствует требованиям ст. 266-1 КАС. В обоих делах применялась одна и та же норма права, однако ее толкование оказалось диаметрально разным. В случае "Конкорда" суд заявил, что удовлетворение иска не восстановит прав акционера и противоречит закону, фактически лишив его права на рассмотрение в любом суде, в случае же "Мисто Банка" суд счел иск соответствующим требованиям закона. При том, что в обоих случаях акционеры банков, находящихся в процессе ликвидации, требовали отмены решений Национального банка о выводе финучреждений с рынка.

Стоит отметить, что в рассмотрении обоих дел принимал участие один и тот же судья - Семен Стеценко. В деле "Конкорда", которое рассматривалось после дела "Мисто Банка", он еще и был судьей-докладчиком.

По мнению соучредителя АО "АКБ "Конкорд" Елены Соседки, такая непоследовательность и игнорирование собственной практики Верховного Суда свидетельствуют о предвзятости коллегии.

"Особенно поражает, что Верховный Суд проигнорировал собственную же практику в аналогичных делах. Более того — судья-докладчик по делу "Конкорда" всего за два дня до этого участвовал в рассмотрении дела другого банка… и там принял противоположное решение. Это уже напоминает анекдот: — Сколько будет 7×8? — А мы покупаем или продаем? Все эти факты свидетельствуют о заангажированности решения", - написала Елена Соседка.

По мнению судьи в отставке Александра Сытникова, ключевая разница заключается в самом подходе судей к рассмотрению двух схожих кейсов.

По его словам, в деле "Конкорда", которое рассматривалось на два дня позже, судьи отступили от своей практики. Кейс "Мисто Банка" был рассмотрен по существу, и акционерам отказали в удовлетворении требований, а решения судов предыдущих инстанций отменили. В ситуации же с "Конкордом" судьи даже не рассматривали дело по существу, а сразу закрыли производство, применив нормы специального законодательства. Вместе с тем, по словам Сытникова, нет такого основания для закрытия производства по делу в Кодексе административного судопроизводства, по которому закрыли производство по кейсу "Конкорда".

"Странно то, что они (решения – ред.) были вынесены разными коллегиями, однако в этих коллегиях был один и тот же судья. И судья, который принимал решение по "Мисто Банку", не высказал отдельного мнения, подписывая решение. А когда он уже был докладчиком по своему делу (делу "Конкорда" - ред.), он применил совсем другую правовую позицию", - отметил Сытников.

Таким образом, по словам судьи в отставке, суд вынес два противоположных решения по схожим делам. Это, по его мнению, ставит под сомнение последовательность и беспристрастность правоприменения. Такое разночтение законодательства, по мнению Сытникова, усложнит другим судьям рассмотрение аналогичных дел в будущем.

Позиция государства последовательна – никаких прав акционерам банков

Опрошенные УНН юристы отмечают, что проблема незащищенности прав акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, системна. Государство методично лишает их возможности отстаивать собственные интересы.

Сейчас, согласно действующему законодательству, процесс вывода банка с рынка необратим. Даже если регулятор (Национальный банк Украины) принял незаконное решение о лишении банка лицензии, остановить этот процесс невозможно, как и вернуть банк к работе.

Но на этом все не заканчивается. Начиная с 2019 года, государство пытается ограничить акционерам банков еще и доступ к правосудию. В частности, был изменен порядок доказывания, а также ограничена возможность обращения в суд. Также были значительно расширены возможности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Акционеры не считаются кредиторами, поэтому их требования относительно капитала или компенсации убытков не включаются в ликвидационную массу и не подлежат рассмотрению в процедуре, администрируемой ФГВФЛ. В то же время прямой запрет на рассмотрение таких споров любым судом превращает право на защиту в формальность. Это можно квалифицировать как правовую коллизию, которая граничит с прямым лишением права на справедливый суд", - отметил адвокат Дмитрий Касьяненко.

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла соучредитель банка Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.