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Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
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Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
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Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Нардеп Сергей Кузьминых, имеющий инженерное образование и подозрение во взяточничестве, возглавляет подкомитет по вопросам фармации, формируя законодательство, влияющее на жизнь украинцев. Политолог Сергей Шабовта считает это системной проблемой.

Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ

За законодательство в сфере фармации отвечает человек без медицинского образования. Зато, с подозрением в деле о взяточничестве. Речь идет о Главе подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности нардепа Сергея Кузьминых. По образованию скандальный нардеп – инженер-системотехник. Высшее образование получил в Житомирском военном институте им. С. П. Королева.

Однако отсутствие медицинского образования не мешает Кузьминых нарабатывать законы, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье украинцев. Подобное политическое назначение в Верховной Раде — это глубокая системная болезнь. В странах Европы такая практика — полный нонсенс. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

То, что председатели комитетов Верховной Рады не имеют знаний и профильного образования, а соответственно принимают решения относительно законодательства Украины вслепую — это просто ужас. Я не знаю ни одной страны Европы, где бы такое практиковалось. И где так бы относились к законодательному процессу

— заявил Сергей Шабовта

По мнению политолога, украинцы имеют полное право требовать профессионализма от законодательной ветви власти. Ведь подобные назначения преследуют исключительно политические цели и задачи, а не профессиональные решения, в которых нуждается система.

Добавим

В странах Европейского Союза назначение в комитеты, занимающиеся вопросами здравоохранения, базируется на профессиональном образовании и соответствующем опыте. В таких комитетах, как правило, работают специалисты с медицинским или фармацевтическим бэкграундом — именно это считается обязательным условием для эффективной разработки политики в чувствительной сфере здравоохранения.

К примеру, члены комитета Европарламента по вопросам окружающей среды, здравоохранения и безопасности пищевых продуктов ENVI:

Питер Лизе – врач, один из самых влиятельных в сфере здравоохранения, докладчик по многим инициативам по вакцинам и пандемиям;

Андреас Глюк — хирург, практиковавший до избрания в парламент;

Тудор Чиуходару — нейропсихиатр, практикующий врач, преподаватель медицинского университета в Румынии. Активно продвигает вопросы доступа к медицинским услугам в Восточной Европе;

Раса Юкнявичене — педиатр, активно поддерживает интеграцию медицинской политики с вопросами безопасности;

Андраш Кудья — хирург, активно занимается вопросами трансъевропейских медицинских данных и регулирования цифровой медицины.

Зато в Украине решения непрофильных нардепов в сфере здравоохранения ощущают миллионы украинцев, которым приходится переплачивать за лекарства или вообще оставаться без необходимого лечения. Ведь кто еще, как не инженер-системотехник Кузьминых с опытом обсуждения "откатов" в медучреждениях, лучше знает, как управлять украинской фармацией?

Напомним

В далеком 2022 году, более трех лет назад, НАБУ поймало Кузьминых "на живца" — депутат получал более полумиллиона гривен взятки за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу на Житомирщине.

То есть, человек, который сейчас принимает судьбоносные решения для фармрынка, ранее получал деньги за влияние на этот же рынок. Профессиональная эволюция, так сказать.

Но и это еще не все. После вручения подозрения Кузьминых начал избегать суда и журналистов. Он то болел, то исчезал, то "путал повестки". Один раз даже, как сообщают СМИ, пытался выбросить документы из машины.

Несмотря на такой ошеломляющий бэкграунд, именно Кузьминых стал главным архитектором изменений в фармацевтическом законодательстве. Например, недавно поддерживал постановление о запрете аптечного маркетинга, которое не дало ожидаемого результата. Цены на лекарства должны были снизиться — вместо этого, выросли. Об этом, как писал УНН, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам в апреле инфляция на фармацевтическом рынке достигла 13,9%.

О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам председателя фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств. За последние три месяца не произошло заметного снижения цен на лекарства.

Кроме того, согласно мониторингу УНН, наибольший рост цен отразился на препаратах иностранного производства. Например, один из самых популярных препаратов для больных с артериальной гипертонией — "Беталок" (AstraZeneca AB, Швеция) — вырос в стоимости в среднем на 26 гривен; "Глюкофаж XR" (Merck Santé, Франция) — подорожал примерно на 43 гривны; "Синджарди" (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия) — подорожал на 103 грн.

Да, последствия непрофессиональных решений ощущают миллионы украинцев, которым приходится переплачивать за лекарства или вообще оставаться без необходимого лечения. И все это — благодаря решению Верховной Рады делегировать руководство фармподкомитетом человеку, не имеющему профильного образования, но имеющему дело от НАБУ. Ведь кто еще, как не инженер-системотехник с опытом обсуждения "откатов" в медучреждениях, лучше знает, как управлять украинской фармацией?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаЗдоровье
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Раса Юкневичене
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