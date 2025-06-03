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Нью-Йорк Таймс

Челси заплатит неустойку в 5 миллионов фунтов, чтобы вернуть Санчо в Манчестер Юнайтед

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Челси решил не подписывать вингера Санчо на постоянной основе, выплатив Манчестер Юнайтед 5 млн фунтов. Игрок возвращается в МЮ, но планирует рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Челси заплатит неустойку в 5 миллионов фунтов, чтобы вернуть Санчо в Манчестер Юнайтед

Челси решил не подписывать вингера Жадона Санчо на постоянной основе, несмотря на обязательства в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Вопреки условиям контракта, по которому Жадон Санчо перешел в "Челси" прошлым летом из "Манчестер Юнайтед", лондонский клуб решил не подписывать контракт с вингером Джейдоном Санчо на постоянной основе.

Вместо этого "Челси" выплатит штраф в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вернуть игрока в "Манчестер Юнайтед".

При этом сам Санчо не собирается оставаться в Юнайтед и теперь будет изучать свои варианты.

Справочно

В 2021 году "Юнайтед" подписал Санчо за 73 миллиона фунтов стерлингов у дортмундской "Боруссии".

Санчо переехал на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды прошлым летом, поскольку отношения с менеджером "Юнайтед" Эриком тен Хагом разладились

"Челси" не заплатил за игрока арендную плату и покрыл лишь половину его заработной платы в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

"Блюз" взяли на себя обязательство выкупить Санчо за 25 миллионов фунтов стерлингов, если займут выше 14-го места в Премьер-лиге. Это было достигнуто.

Однако клуб и представители игрока не смогли договориться о контракте для Санчо, которому пришлось бы согласиться на снижение зарплаты по контракту с "Юнайтед".

У английского форварда остался год по контракту с "Юнайтед", и клуб все еще должен "Дортмунду" 17 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним

Правительство Британии планирует направить 2,5 млрд долларов от продажи "Челси" Украине. Если соглашение не будет достигнуто, Абрамовичу грозит судебный иск.

"Челси" нацелился на вингера "Боруссии" Дортмунд Джейми Гиттенса02.06.25, 19:31 • 2734 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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