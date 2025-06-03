Челси заплатит неустойку в 5 миллионов фунтов, чтобы вернуть Санчо в Манчестер Юнайтед
Киев • УНН
Челси решил не подписывать вингера Санчо на постоянной основе, выплатив Манчестер Юнайтед 5 млн фунтов. Игрок возвращается в МЮ, но планирует рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.
Челси решил не подписывать вингера Жадона Санчо на постоянной основе, несмотря на обязательства в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Вопреки условиям контракта, по которому Жадон Санчо перешел в "Челси" прошлым летом из "Манчестер Юнайтед", лондонский клуб решил не подписывать контракт с вингером Джейдоном Санчо на постоянной основе.
Вместо этого "Челси" выплатит штраф в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вернуть игрока в "Манчестер Юнайтед".
При этом сам Санчо не собирается оставаться в Юнайтед и теперь будет изучать свои варианты.
Справочно
В 2021 году "Юнайтед" подписал Санчо за 73 миллиона фунтов стерлингов у дортмундской "Боруссии".
Санчо переехал на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды прошлым летом, поскольку отношения с менеджером "Юнайтед" Эриком тен Хагом разладились
"Челси" не заплатил за игрока арендную плату и покрыл лишь половину его заработной платы в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
"Блюз" взяли на себя обязательство выкупить Санчо за 25 миллионов фунтов стерлингов, если займут выше 14-го места в Премьер-лиге. Это было достигнуто.
Однако клуб и представители игрока не смогли договориться о контракте для Санчо, которому пришлось бы согласиться на снижение зарплаты по контракту с "Юнайтед".
У английского форварда остался год по контракту с "Юнайтед", и клуб все еще должен "Дортмунду" 17 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним
Правительство Британии планирует направить 2,5 млрд долларов от продажи "Челси" Украине. Если соглашение не будет достигнуто, Абрамовичу грозит судебный иск.
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