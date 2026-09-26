Десантно-штурмовые войска ВСУ опровергли информацию о якобы захвате села Марьино в Сумской области, отметив, что российское минобороны раз в полтора года "освобождает" населённый пункт. Об этом сообщил 8-й корпус ДШВ ВСУ 26 сентября, передаёт УНН.

Детали

"У российского минобороны есть традиция: раз в полтора года освобождать населённый пункт Марьино в Сумской области. Сегодня как раз тот день. На этот раз, по словам вражеского минобороны, "в результате ожесточённых боёв" российские военнослужащие выбили оттуда подразделения ВСУ. Предыдущее освобождение, о котором отчитывались российские войска, состоялось 19 мая 2025 года, и тогда это было "в результате решительных действий". За 16 месяцев решительные действия переросли в ожесточённые бои, а Марьино всё это время находилось под контролем Сил обороны Украины", — сообщили в ДШВ.

Как отметили в ДШВ, новость удивила даже своих. В 6:34 вражеские пропагандисты ещё писали о "продвижении в районе Марьино", а уже через три часа продвижение внезапно стало "освобождением". На поле боя такой скорости достичь не удалось, зато в Telegram всё получилось без проблем.

"Подчеркнём, что с начала года российская армия не заняла ни одного населённого пункта в полосе ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слободском направлении, об "освобождении" которых отчитывались оккупанты. С Марьино то же самое. Исходя из логики врага, следующего "освобождения" этого населённого пункта ожидаем ориентировочно в начале 2028 года", — добавили в ДШВ.

Напомним

Силы обороны продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, несмотря на фейковые сообщения минобороны рф, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к нему.