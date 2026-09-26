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Російське міноборони знову заявило про "звільнення" Мар'їного на Сумщині - у ДШВ спростували інформацію

Київ • УНН

 • 848 перегляди

ДШВ заявили, що Мар’їне залишається під контролем України. У рф уже вдруге за 16 місяців повідомили про його «звільнення».

Російське міноборони знову заявило про "звільнення" Мар'їного на Сумщині - у ДШВ спростували інформацію

Десантно-штурмові війська ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення села Мар'їне на Сумщині, зазначивши, що російське міноборони раз на півтора року "звільняє" населений пункт. Про це повідомив 8-й корпус ДШВ ЗСУ 26 вересня, передає УНН

Деталі 

"У російського міноборони є традиція: раз на півтора року звільняти населений пункт Мар'їне в Сумській області. Сьогодні саме той день. Цього разу, за словами ворожого міноборони, "в результаті запеклих боїв" росармійці вибили звідти підрозділи ЗСУ. Попереднє звільнення, про яке звітували російські війська, відбулося 19 травня 2025 року, і тоді це було "в результаті рішучих дій". За 16 місяців рішучі дії переросли в запеклі бої, а Мар’їне весь цей час перебувало під контролем Сил оборони України", - повідомили в ДШВ. 

Як зазначили в ДШВ, новина здивувала навіть своїх. О 6:34 ворожі пропагандисти ще писали про "просування в районі Мар'їного", а вже через три години просування раптово стало "звільненням". На полі бою такої швидкості досягти не вдалося, зате у Telegram вийшло без проблем.

"Підкреслимо, що від початку року російська армія не зайняла жодного населеного пункту у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку, про "звільнення" яких звітували окупанти. З Мар'їним те саме. Виходячи з логіки ворога, наступне "звільнення" цього населеного пункту чекаємо, орієнтовно, на початку 2028-го", - додали в ДШВ. 

Нагадаємо 

Сили оборони продовжують контролювати місто Добропілля на Донеччині попри фейкові повідомлення міноборони рф, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього. 

Павло Башинський

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