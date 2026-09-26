В Шевченковском районе Киева БПЛА попал в нежилой дом, пожар локализовали
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева беспилотник попал в нежилой жилой дом.
Попадание на Лукьяновской в Шевченковском районе Киева Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН
В Шевченковском районе Киева в результате атаки беспилотника произошёл пожар. В настоящее время его уже локализовали. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
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"В Шевченковском районе, предварительно, произошло попадание БПЛА в необитаемый жилой дом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в необитаемом жилом доме в Шевченковском районе локализовали. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Напомним
В Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию детского сада без пожара и разрушений. В Шевченковском районе дрон попал в офисное здание.