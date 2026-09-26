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У Шевченківському районі Києва БПЛА влучив у незаселений будинок, пожежу локалізували

Київ • УНН

 • 880 перегляди

У Шевченківському районі Києва безпілотник влучив у незаселений житловий будинок.

У Шевченківському районі Києва БПЛА влучив у незаселений будинок, пожежу локалізували
Влучання на Лук'янівській у Шевченківському районі Києва Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Шевченківському районі Києва внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа. Наразі її вже локалізували. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

"У Шевченківському районі, попередньо, влучання БпЛА в незаселений житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Влучання на Лук'янівській у Шевченківському районі Києва Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Зазначається, що пожежу в незаселеному житловому будинку в Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію дитсадка без пожежі та руйнувань. У Шевченківському дрон влучив в офісну будівлю.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Віталій Кличко
Київ