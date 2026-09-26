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Сербия предоставила гражданство бывшему депутату-беглецу Новинскому

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Бывший депутат и бизнесмен Вадим Новинский получил гражданство Сербии по специальной процедуре. В Украине его разыскивают по подозрению в государственной измене.

Сербия предоставила гражданство бывшему депутату-беглецу Новинскому

Украинский бизнесмен и бывший депутат Вадим Новинский, который выехал из страны и находится в розыске в Украине по подозрению в государственной измене, получил гражданство Сербии. Об этом сообщает сербская служба "Радио "Свобода", пишет УНН.

Детали

Решение о предоставлении Новинскому гражданства, опубликованное в пятницу в "Официальном вестнике", днем ранее подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут.

Отмечается, что решение приняли по специальной процедуре, которая позволяет предоставлять гражданство иностранцам, если это отвечает "интересам Сербии". В документе, по данным RSE, конкретное обоснование такого решения не приведено.

Напомним

В 2025 году Печерский райсуд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.

Также экс-нардепа от пророссийской партии подозревают в уклонении от уплаты более 4,3 млрд грн налога на доходы. Он не задекларировал доход от продажи акций зарубежных компаний.

Ольга Розгон

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