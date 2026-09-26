Сербія надала громадянство екснардепу-втікачу Новинському
Київ • УНН
Ексдепутат і бізнесмен Вадим Новинський отримав громадянство Сербії за спеціальною процедурою. В Україні його розшукують за підозрою у держзраді.
Український бізнесмен і колишній депутат Вадим Новинський, який виїхав з країни та перебуває в розшуку в Україні за підозрою у державній зраді, отримав громадянство Сербії. Про це повідомляє сербська служба "Радіо "Свобода", пише УНН.
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Рішення про надання Новинському громадянства, опубліковане в п’ятницю в "Офіційному віснику", днем раніше підписав прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут.
Зазначається, що рішення ухвалили за спеціальною процедурою, яка дозволяє надавати громадянство іноземцям, якщо це відповідає "інтересам Сербії". У документі, за даними RSE, конкретне обґрунтування такого рішення не наведене.
Нагадаємо
У 2025 році Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.
Також екснардепа від проросійської партії підозрюють в ухиленні від сплати понад 4,3 млрд грн податку на доходи. Він не задекларував прибуток від продажу акцій закордонних компаній.