Более 2 млрд гривен в тени: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении схемы отмывания средств аптечными сетями

Эксклюзив
13:54 • 3818 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 9426 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 12398 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 15356 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 21281 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29486 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35139 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41512 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65749 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48961 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 39294 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 44356 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 31952 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 17945 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10605 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 4518 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 6402 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71557 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56976 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 59259 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 3010 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 8538 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10698 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32071 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 32223 просмотра
Более 2 млрд гривен в тени: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении схемы отмывания средств аптечными сетями

Киев

 • 102 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы отмывания средств и минимизации налогов с участием 10 аптечных сетей. Более 2 миллиардов гривен было выведено в тень через фиктивные патенты и роялти.

Более 2 млрд гривен в тени: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении схемы отмывания средств аптечными сетями

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о разоблачении и прекращении многолетней схемы отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями. По его словам, в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране, передает УНН.

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой разоблачила и прекратила многолетнюю схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями. Ее организатор еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения

- сообщил Генпрокурор.

По его словам, в 2022–2025 годах в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, которые охватывают 183 предприятия по всей стране.

Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанных09.01.26, 10:12 • 11305 просмотров

Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как "роялти" за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического смысла, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций

- сообщил Кравченко.

Для легализации этих операций, по словам Генпрокурора, организатор:

• привлек подконтрольных лиц;

• назначил лояльных директора и главного бухгалтера;

• заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", достоверно зная, что никаких услуг не существует.

По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено: более 2 миллиардов гривен в 2022–2025 годах были выведены в тень.

"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч21.11.25, 13:25 • 28293 просмотра

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали изобличающие показания. Организатору схемы сообщено о подозрении за служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем. Принимаются меры для установления его местонахождения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Фиктивные патенты, "креативные" роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности. Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

