Более 2 млрд гривен в тени: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении схемы отмывания средств аптечными сетями

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о разоблачении и прекращении многолетней схемы отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями. По его словам, в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране, передает УНН.

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой разоблачила и прекратила многолетнюю схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями. Ее организатор еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения

По его словам, в 2022–2025 годах в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, которые охватывают 183 предприятия по всей стране.

Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанных

Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как "роялти" за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического смысла, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций

Для легализации этих операций, по словам Генпрокурора, организатор:

• привлек подконтрольных лиц;

• назначил лояльных директора и главного бухгалтера;

• заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", достоверно зная, что никаких услуг не существует.

По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено: более 2 миллиардов гривен в 2022–2025 годах были выведены в тень.

"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали изобличающие показания. Организатору схемы сообщено о подозрении за служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем. Принимаются меры для установления его местонахождения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Фиктивные патенты, "креативные" роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности. Работаем дальше