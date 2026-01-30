"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье

$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 3752 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 10661 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 13559 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 16179 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 18595 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23184 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30979 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35766 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42060 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 67660 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП 30 января, 08:38 • 35338 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам 30 января, 09:47 • 21353 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции 10:58 • 15345 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет 11:39 • 13521 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 12:58 • 12849 просмотра
публикации
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье 16:26 • 1480 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем 13:45 • 10518 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 12:58 • 12846 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 74877 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов 29 января, 16:36 • 59953 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Украина
Германия
Сумская область
Государственная граница Украины
Киевская область
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук 15:51 • 2618 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое 13:24 • 6768 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет 11:39 • 13521 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции 10:58 • 15345 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли 29 января, 18:08 • 33628 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Программа присылает приглашение на 30-й день после дня рождения, дает 2000 грн на Дія.Карту (или через банк и ЦНАП без «Дії») исключительно для оплаты скрининга в медучреждении-участнике и устанавливает четкие сроки использования средств, после которых они возвращаются в смету.

"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье

Уже завтра, 31 января 2026 года, украинцы начнут получать первые приглашения на программу "Скрининг здоровья 40+", передают УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Кому и когда придет приглашение в "Дії"

Первыми оповещения получат граждане в возрасте от 40 лет, родившиеся 1 января. Далее приглашения будут поступать по принципу "после дня рождения".

Почему стартуют с тех, кто родился 1 января

Механика программы такова: приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.

Как это работает в реальности

Если вам 40+ и вы родились 2 января, оповещение в приложении "Дія" поступит 1 февраля.

Как присоединиться к программе

Чтобы принять участие, нужно:

  • принять приглашение в “Дії”;
    • оформить заявку на получение средств.

      Если "Дії" нет, алгоритм другой: нужно обратиться в банк-партнер и оформить карту со специальным счетом, после чего подать заявление через ЦНАП. Важно: заявку подают не ранее чем через 30 дней после дня рождения.

      Сколько средств предоставляют и на что их можно потратить

      После подачи заявки начисляется 2000 грн. Деньги должны поступить в течение 7 дней после подачи заявления. Получив выплату, человек записывается на скрининг в медучреждении-участнике программы.

      Стоит помнить, что это — целевые средства: их можно использовать исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья. Оплата производится сразу на всю сумму в медучреждении, участвующем в программе, в день визита.

      Сколько времени есть, чтобы использовать деньги

      Срок использования зависит от месяца рождения в 2026 году:

      •  если день рождения приходится на январь–сентябрь 2026 года, средства можно использовать до 17 декабря 2026 года;
        • если день рождения приходится на октябрь–декабрь 2026 года, средства можно использовать до 31 марта 2027 года.

          Если услугой не воспользоваться, средства автоматически вернутся в госбюджет, а повторно пройти скрининг можно будет в следующем году.

          Где можно пройти скрининг

          Более 800 медицинских учреждений по всей Украине уже готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+". 

          Перечень учреждений и поиск ближайшего можно найти на сайте программы: https://screening.moz.gov.ua

          Напомним, программу "Скрининг здоровья 40+" запускают с 1 января. Она позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения болезней. 

          Александра Василенко

          Государственный бюджет
          Банковская карта
          Украина