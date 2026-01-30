"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
Киев • УНН
Программа присылает приглашение на 30-й день после дня рождения, дает 2000 грн на Дія.Карту (или через банк и ЦНАП без «Дії») исключительно для оплаты скрининга в медучреждении-участнике и устанавливает четкие сроки использования средств, после которых они возвращаются в смету.
Уже завтра, 31 января 2026 года, украинцы начнут получать первые приглашения на программу "Скрининг здоровья 40+", передают УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Кому и когда придет приглашение в "Дії"
Первыми оповещения получат граждане в возрасте от 40 лет, родившиеся 1 января. Далее приглашения будут поступать по принципу "после дня рождения".
Почему стартуют с тех, кто родился 1 января
Механика программы такова: приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.
Как это работает в реальности
Если вам 40+ и вы родились 2 января, оповещение в приложении "Дія" поступит 1 февраля.
Как присоединиться к программе
Чтобы принять участие, нужно:
- принять приглашение в “Дії”;
- оформить заявку на получение средств.
Если "Дії" нет, алгоритм другой: нужно обратиться в банк-партнер и оформить карту со специальным счетом, после чего подать заявление через ЦНАП. Важно: заявку подают не ранее чем через 30 дней после дня рождения.
Сколько средств предоставляют и на что их можно потратить
После подачи заявки начисляется 2000 грн. Деньги должны поступить в течение 7 дней после подачи заявления. Получив выплату, человек записывается на скрининг в медучреждении-участнике программы.
Стоит помнить, что это — целевые средства: их можно использовать исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья. Оплата производится сразу на всю сумму в медучреждении, участвующем в программе, в день визита.
Сколько времени есть, чтобы использовать деньги
Срок использования зависит от месяца рождения в 2026 году:
- если день рождения приходится на январь–сентябрь 2026 года, средства можно использовать до 17 декабря 2026 года;
- если день рождения приходится на октябрь–декабрь 2026 года, средства можно использовать до 31 марта 2027 года.
Если услугой не воспользоваться, средства автоматически вернутся в госбюджет, а повторно пройти скрининг можно будет в следующем году.
Где можно пройти скрининг
Более 800 медицинских учреждений по всей Украине уже готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+".
Перечень учреждений и поиск ближайшего можно найти на сайте программы: https://screening.moz.gov.ua
Напомним, программу "Скрининг здоровья 40+" запускают с 1 января. Она позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения болезней.