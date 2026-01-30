$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 2726 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 9196 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 12567 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 15224 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 17829 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22748 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30588 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35626 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41940 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67192 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’я

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Програма надсилає запрошення на 30-й день після дня народження, дає 2000 грн на Дія.Картку (або через банк і ЦНАП без «Дії») виключно для оплати скринінгу в медзакладі-учаснику та встановлює чіткі строки використання коштів, після яких вони повертаються до кошторису.

"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’я

Вже відзавтра, 31 січня 2026 року, українці почнуть отримувати перші запрошення на програму "Скринінг здоров’я 40+", передають УНН із посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Кому і коли прийде запрошення в "Дії"

Першими сповіщення отримають громадяни віком від 40 років, які народилися 1 січня. Далі запрошення надходитимуть за принципом "після дня народження".

Чому стартують з тих, хто народився 1 січня

Механіка програми така: запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.

Як це працює в реальності

Якщо вам 40+ і ви народилися 2 січня, сповіщення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.

Як долучитися до програми

Щоб взяти участь, потрібно:

  • прийняти запрошення в “Дії”;
    • оформити заявку на отримання коштів.

      Якщо "Дії" немає, алгоритм інший: потрібно звернутися до банку-партнера та оформити картку зі спеціальним рахунком, після чого подати заяву через ЦНАП. Важливо: заявку подають не раніше ніж через 30 днів після дня народження.

      Скільки коштів надають і на що їх можна витратити

      Після подання заявки нараховується 2000 грн. Гроші мають надійти протягом 7 днів після подання заяви. Отримавши виплату, людина записується на скринінг у медзакладі-учаснику програми.

      Варто пам'ятати, що це — цільові кошти: їх можна використати виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я. Оплата проводиться відразу на всю суму у медзакладі, який бере участь у програмі, у день візиту.

      Скільки часу є, щоб використати гроші

      Термін використання залежить від місяця народження у 2026 році:

      •  якщо день народження припадає на січень–вересень 2026 року, кошти можна використати до 17 грудня 2026 року;
        • якщо день народження припадає на жовтень–грудень 2026 року, кошти можна використати до 31 березня 2027 року.

          Якщо послугою не скористатися, кошти автоматично повернуться до держбюджету, а повторно пройти скринінг можна буде наступного року.

          Де можна пройти скринінг

          Понад 800 медичних закладів по всій Україні вже готові надавати послугу "Скринінг здоров’я 40+". 

          Перелік закладів та пошук найближчого можна знайти на сайті програми: https://screening.moz.gov.ua

          Нагадаємо, програму "Скринінг здоров’я 40+" запускають з 1 січня. Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням хвороб. 

          Олександра Василенко

