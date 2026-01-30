"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’я

Вже відзавтра, 31 січня 2026 року, українці почнуть отримувати перші запрошення на програму "Скринінг здоров’я 40+", передають УНН із посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Кому і коли прийде запрошення в "Дії"

Першими сповіщення отримають громадяни віком від 40 років, які народилися 1 січня. Далі запрошення надходитимуть за принципом "після дня народження".

Чому стартують з тих, хто народився 1 січня

Механіка програми така: запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.

Як це працює в реальності

Якщо вам 40+ і ви народилися 2 січня, сповіщення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.

Як долучитися до програми

Щоб взяти участь, потрібно:

прийняти запрошення в “Дії”;

оформити заявку на отримання коштів.

Якщо "Дії" немає, алгоритм інший: потрібно звернутися до банку-партнера та оформити картку зі спеціальним рахунком, після чого подати заяву через ЦНАП. Важливо: заявку подають не раніше ніж через 30 днів після дня народження.

Скільки коштів надають і на що їх можна витратити

Після подання заявки нараховується 2000 грн. Гроші мають надійти протягом 7 днів після подання заяви. Отримавши виплату, людина записується на скринінг у медзакладі-учаснику програми.

Варто пам'ятати, що це — цільові кошти: їх можна використати виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я. Оплата проводиться відразу на всю суму у медзакладі, який бере участь у програмі, у день візиту.

Скільки часу є, щоб використати гроші

Термін використання залежить від місяця народження у 2026 році:

якщо день народження припадає на січень–вересень 2026 року, кошти можна використати до 17 грудня 2026 року;

якщо день народження припадає на жовтень–грудень 2026 року, кошти можна використати до 31 березня 2027 року.

Якщо послугою не скористатися, кошти автоматично повернуться до держбюджету, а повторно пройти скринінг можна буде наступного року.

Де можна пройти скринінг

Понад 800 медичних закладів по всій Україні вже готові надавати послугу "Скринінг здоров’я 40+".

Перелік закладів та пошук найближчого можна знайти на сайті програми: https://screening.moz.gov.ua

Нагадаємо, програму "Скринінг здоров’я 40+" запускають з 1 січня. Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням хвороб.