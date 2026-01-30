Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем

Юлия Борщ

Постоянное управление рисками уже стало нормой ведения бизнеса в Украине в условиях войны. Но с повестки дня не исчезают и типичные проблемы - такие как, например, непредсказуемость регуляторной политики. Руководитель направлений "Правовая политика", "Интеллектуальная собственность" Американской торговой палаты Юлия Борщ в интервью УНН рассказала о том, что именно сейчас беспокоит бизнес в Украине и удается ли наладить диалог с государственными органами для их решения.

Как изменились ожидания американских и международных инвесторов за последний год, учитывая войну и внутренние процессы в государстве?

В коммуникации со штаб-квартирами компании все чаще транслируют дальновидные месседжи: 38% – инвестировать уже сейчас и масштабировать деятельность, 25% – присоединяться к восстановлению Украины, чтобы получить преимущество первопроходца, 18% – оставаться и осторожно поддерживать деятельность в Украине.

В то же время, за последний год ожидания инвесторов стали более прагматичными и структурированными. Инвесторы и в дальнейшем демонстрируют интерес к Украине и признают ее стратегический потенциал, однако сегодня они значительно больше сосредоточены на качестве институциональных изменений.

Согласно опросу, который был недавно проведен Американской торговой палатой, после верховенства права бизнес ожидает усиления национальной безопасности и обороны, а также активного разминирования территорий (47%), что является базовой предпосылкой для восстановления и расширения бизнеса. Важной является также предсказуемость и стабильность налогового законодательства (44%), ведь именно регуляторная стабильность формирует доверие к государству как к партнеру.

Кроме того, бизнес ожидает ускорения реформ в рамках евроинтеграции и гармонизации с европейскими стандартами (38%), что рассматривается как гарантия необратимости реформ. Отдельно бизнес отмечает необходимость четкой и прозрачной процедуры бронирования работников (24%), без которой сложно планировать деятельность в среднесрочной перспективе.

Какие ключевые проблемы бизнес-климата в Украине сегодня больше всего беспокоят компании, являющиеся членами Американской торговой палаты?

Больше всего компании беспокоит безопасность и защита сотрудников (79%), а также ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (63%), что непосредственно влияют на непрерывность операций. Важным вызовом остается бронирование военнообязанных сотрудников (61%), ведь этот вопрос напрямую связан с сохранением ключевых команд.

В то же время компании-члены Американской торговой палаты продолжают демонстрировать высокую устойчивость и преданность Украине: 90% компаний полностью функционируют, несмотря на полномасштабную войну.

Видите ли вы сейчас пути решения проблем, которые обозначили представители бизнеса?

Компании четко сигнализируют: для существенной поддержки бизнеса в 2026 году первоочередным должно стать обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией и имплементация реальной и эффективной судебной реформы (86%). Именно это является фундаментом для долгосрочной стабильности и инвестиций.

Остаются ли и каковы системные барьеры для иностранного бизнеса в Украине?

Опять же - среди системных барьеров есть вопрос верховенства права. Верховенство права, реальная и эффективная судебная реформа и справедливое правосудие являются ключевым приоритетом для прозрачного бизнеса и входят в десятку ключевых приоритетов для экономического восстановления Украины, определенных Американской торговой палатой.

Мы убеждены, что стабильность и предсказуемость верховенства права является решающей предпосылкой для формирования доверия инвесторов и привлечения значительного долгосрочного капитала в Украину.

Насколько, на ваш взгляд, сегодня предсказуема регуляторная политика в Украине для крупного международного бизнеса?

Предсказуемость регуляторной и налоговой политики - один из ключевых факторов для крупного международного бизнеса, особенно в условиях войны. Для компаний принципиально важно иметь стабильные, прозрачные и понятные правила игры, которые применяются последовательно, справедливо и одинаково эффективно для всех участников рынка, особенно в контексте борьбы с теневой экономикой. Именно предсказуемость регуляторной среды и налогового законодательства позволяет бизнесу планировать инвестиции, операционную деятельность и долгосрочное присутствие в Украине.

Бизнес ожидает предсказуемости на законодательном, регуляторном уровнях. В то же время в практической плоскости инвесторы и бизнес сталкиваются с рядом системных вызовов, что обусловливает необходимость эффективных механизмов защиты прав инвесторов.

Именно поэтому вопрос защиты прав инвесторов занимает ключевое место в повестке дня Американской торговой палаты, особенно после начала полномасштабного вторжения, когда непрерывность бизнеса, экономическая устойчивость, создание качественных рабочих мест и дальнейшее развитие Украины фактически стали вопросами национальной безопасности. В этом контексте вопрос недопущения необоснованного давления правоохранительных органов на бизнес имеет принципиальное значение для формирования доверия инвесторов.

В результате системного сотрудничества с Офисом Генерального прокурора, которое началось в мае 2020 года, Палата обратилась в Офис по 70 индивидуальным обращениям от компаний-членов, из которых 46 касались давления на бизнес, а 24 - ситуаций, когда компании пострадали и искали справедливости.

Есть ли результат этого взаимодействия?

По состоянию на сегодня в 36 обращениях обеспечена защита прав инвесторов, а в 19 случаях достигнут значительный прогресс, что является максимальным уровнем поддержки в рамках полномочий Офиса Генерального прокурора, включая дела, переданные на рассмотрение суда или в соответствующие уполномоченные органы. То есть такое сотрудничество демонстрирует конструктивное развитие во взаимодействии между бизнесом и правоохранительной системой и подтверждает, что институциональный диалог может давать практические результаты.

Мы отмечаем важность работы Офиса Генерального прокурора в реагировании на обращения бизнеса, что способствует поддержке защиты прав инвесторов.

По нашему убеждению, именно последовательное и системное взаимодействие между государственными органами и бизнес-ассоциациями, в частности Американской торговой палатой, является одной из предпосылок улучшения бизнес-климата и укрепления доверия инвесторов к Украине. Мы, со своей стороны, благодарны Офису Генерального прокурора за поддержку и открытость к диалогу. В то же время для нас принципиально важно не только сохранять, но и усиливать это сотрудничество. Мы убеждены, что защита прав инвесторов является нашим общим приоритетом, и готовы прилагать максимум усилий для достижения ощутимых и устойчивых результатов.

А в целом, по вашему мнению, в достаточной ли мере происходит диалог между властью и бизнесом?

Наличие такого постоянного диалога является важным шагом вперед. Вместе с тем, в условиях войны для существенного улучшения бизнес-климата решающим является не только реагирование на отдельные проблемы, а четкая концентрация на нескольких системных приоритетах, которые формируют доверие и позволяют бизнесу планировать будущее.

Под системными приоритетами вы имеете в виду верховенство права?

Да, это важно, но это не единственный приоритет. Как я уже говорила - 86% компаний, входящих в Американскую торговую палату, однозначно определили приоритетом обеспечение верховенства права, борьбу с коррупцией и имплементацию реальной и эффективной судебной реформы. Но есть и другие ключевые ожидания бизнеса, это и усиление нацбезопасности и обороны, разминирование территорий, предсказуемость налогового законодательства, ускорение евроинтеграционных реформ и гармонизации законодательства, внедрение прозрачной процедуры бронирования работников.

Какой вы видите роль государственно-частного партнерства в послевоенном восстановлении Украины?

Одним из 10 приоритетов для экономического восстановления Украины, разработанных Палатой, является восстановление и модернизация стратегической инфраструктуры Украины на основе лучшего международного опыта с привлечением финансирования. Это в свою очередь позволит привлечь частный сектор, способствуя притоку инвестиций и экономическому росту.

И именно государственно-частное партнерство является одним из ключевых механизмов привлечения инвестиций в восстановление критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, учреждений социальной инфраструктуры и других отраслей, где государственная власть, бизнес и международные партнеры объединяют свои усилия, используя лучшие инструменты сотрудничества.

Как в целом бизнес адаптировался к работе в условиях непредсказуемости и войны за эти годы?

Опрос также показывает, что сегодня в Украине формируется "новая норма" ведения бизнеса в условиях войны, которая базируется на постоянном управлении рисками и встроенной устойчивости. Бизнес уже адаптировался через фокус на безопасности работников и непрерывности операций, активные партнерства со стейкхолдерами, гибридные модели работы, более короткие горизонты планирования и сценарный подход к принятию решений. Но для быстрого и эффективного экономического восстановления государство должно уже сейчас сосредоточиться на создании стабильных, прозрачных и предсказуемых правил игры, чтобы Украина не потеряла окно возможностей для привлечения долгосрочных инвестиций в будущем.

Главное сообщение Американской торговой палаты украинским властям остается неизменным: бизнес готов работать, инвестировать и быть частью восстановления страны, но верховенство права и равные правила игры являются сверхважными для этого.