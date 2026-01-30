Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє

Юлія Борщ

Постійне управління ризиками вже стало нормою ведення бізнесу в Україні в умовах війни. Та з порядку денного не зникають і типові проблеми - такі як, наприклад, непередбачуваність регуляторної політики. Керівниця напрямів "Правова політика", "Інтелектуальна власність" Американської торговельної палати Юлія Борщ в інтерв'ю УНН розповіла про те, що саме зараз турбує бізнес в Україні та чи вдається налагодити діалог з державними органами для їхнього вирішення.

Як змінилися очікування американських та міжнародних інвесторів за останній рік з огляду на війну та внутрішні процеси в державі?

У комунікації зі штаб-квартирами компанії дедалі частіше транслюють далекоглядні меседжі: 38% – інвестувати вже зараз та масштабувати діяльність, 25% – долучатися до відновлення України, щоб отримати перевагу першопрохідця, 18% – залишатися та обережно підтримувати діяльність в Україні.

Водночас, за останній рік очікування інвесторів стали більш прагматичними та структурованими. Інвестори й надалі демонструють інтерес до України та визнають її стратегічний потенціал, однак сьогодні вони значно більше зосереджені на якості інституційних змін.

Згідно з опитуванням, яке було нещодавно проведене Американською торговельною палатою, після верховенства права бізнес очікує посилення національної безпеки та оборони, а також активного розмінування територій (47%), що є базовою передумовою для відновлення та розширення бізнесу. Важливою є також передбачуваність і стабільність податкового законодавства (44%), адже саме регуляторна стабільність формує довіру до держави як до партнера.

Крім того, бізнес очікує прискорення реформ у межах євроінтеграції та гармонізації з європейськими стандартами (38%), що розглядається як гарантія незворотності реформ. Окремо бізнес наголошує на необхідності чіткої та прозорої процедури бронювання працівників (24%), без якої складно планувати діяльність у середньостроковій перспективі.

Які ключові проблеми бізнес-клімату в Україні сьогодні найбільше турбують компанії, які є членами Американської торговельної палати?

Найбільше компанії турбує безпека та захист співробітників (79%), а також ракетні атаки росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (63%), що безпосередньо впливають на безперервність операцій. Важливим викликом залишається бронювання військовозобов’язаних співробітників (61%), адже це питання напряму пов’язане зі збереженням ключових команд.

Водночас компанії-члени Американської торговельної палати продовжують демонструвати високу стійкість та відданість Україні: 90% компаній повністю функціонують, попри повномасштабну війну.

Чи бачите ви зараз шляхи розв'язання проблем, які окреслили представники бізнесу?

Компанії чітко сигналізують: для суттєвої підтримки бізнесу у 2026 році першочерговим має стати забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією та імплементація реальної й ефективної судової реформи (86%). Саме це є фундаментом для довгострокової стабільності та інвестицій.

Чи залишаються і якими є системні бар’єри для іноземного бізнесу в Україні?

Знову ж таки - серед системних бар’єрів є питання верховенства права. Верховенство права, реальна та ефективна судова реформа і справедливе правосуддя є ключовим пріоритетом для прозорого бізнесу та входять до десятки ключових пріоритетів для економічного відновлення України, визначених Американською торговельною палатою.

Ми переконані, що стабільність і передбачуваність верховенства права є вирішальною передумовою для формування довіри інвесторів і залучення значного довгострокового капіталу в Україну.

Наскільки, на ваш погляд сьогодні є передбачуваною регуляторна політика в Україні для великого міжнародного бізнесу?

Передбачуваність регуляторної та податкової політики - один із ключових факторів для великого міжнародного бізнесу, особливо в умовах війни. Для компаній принципово важливо мати стабільні, прозорі та зрозумілі правила гри, які застосовуються послідовно, справедливо та однаково ефективно для всіх учасників ринку, особливо в контексті боротьби з тіньовою економікою. Саме передбачуваність регуляторного середовища та податкового законодавства дозволяє бізнесу планувати інвестиції, операційну діяльність і довгострокову присутність в Україні.

Бізнес очікує передбачуваності на законодавчому, регуляторному рівнях. Водночас у практичній площині інвестори та бізнес стикаються з низкою системних викликів, що зумовлює необхідність ефективних механізмів захисту прав інвесторів.

Саме тому, питання захисту прав інвесторів займає ключове місце на порядку денному Американської торговельної палати, особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли безперервність бізнесу, економічна стійкість, створення якісних робочих місць і подальший розвиток України фактично стали питаннями національної безпеки. У цьому контексті питання недопущення необґрунтованого тиску правоохоронних органів на бізнес має принципове значення для формування довіри інвесторів.

У результаті системної співпраці з Офісом Генерального прокурора, яка розпочалася у травні 2020 року, Палата звернулася до Офісу щодо 70 індивідуальних звернень від компаній-членів, з яких 46 стосувалися тиску на бізнес, а 24 - ситуацій, коли компанії постраждали та шукали справедливості.

Чи є результат цієї взаємодії?

Станом на сьогодні у 36 зверненнях забезпечено захист прав інвесторів, а у 19 випадках досягнуто значного прогресу, що є максимальним рівнем підтримки в межах повноважень Офісу Генерального прокурора, включно зі справами, переданими на розгляд суду або до відповідних уповноважених органів. Тобто така співпраця демонструє конструктивний розвиток у взаємодії між бізнесом і правоохоронною системою та підтверджує, що інституційний діалог може давати практичні результати.

Ми відзначаємо важливість роботи Офісу Генерального прокурора у реагуванні на звернення бізнесу, що сприяє підтримці захисту прав інвесторів.

На наше переконання, саме послідовна та системна взаємодія між державними органами й бізнес-асоціаціями, зокрема Американською торговельною палатою, є однією з передумов покращення бізнес-клімату та зміцнення довіри інвесторів до України. Ми, зі свого боку, вдячні Офісу Генерального прокурора за підтримку та відкритість до діалогу. Водночас для нас принципово важливо не лише зберігати, а й посилювати цю співпрацю. Ми переконані, що захист прав інвесторів є нашим спільним пріоритетом, і готові докладати максимум зусиль для досягнення відчутних і сталих результатів.

А загалом, на вашу думку, чи достатньою мірою відбувається діалог між владою та бізнесом?

Наявність такого постійного діалогу є важливим кроком уперед. Разом із тим, в умовах війни для суттєвого покращення бізнес-клімату вирішальним є не лише реагування на окремі проблеми, а чітка концентрація на кількох системних пріоритетах, які формують довіру та дозволяють бізнесу планувати майбутнє.

Під системними пріоритетами ви маєте на увазі верховенство права?

Так, це важливо, але це не єдиний пріоритет. Як я вже говорила - 86% компаній, що входять до Американської торговельної палати, однозначно визначили пріоритетом забезпечення верховенства права, боротьбу з корупцією та імплементацію реальної й ефективної судової реформи. Але є і інші ключові очікування бізнесу, це і посилення нацбезпеки та оборони, розмінування територій, передбачуваність податкового законодавства, прискорення євроінтеграційних реформ та гармонізації законодавства, впровадження прозорої процедури бронювання працівників.

Якою ви бачите роль державно-приватного партнерства у повоєнному відновленні України?

Одним із 10 пріоритетів для економічного відновлення України, розроблених Палатою, є відбудова та модернізація стратегічної інфраструктури України на основі найкращого міжнародного досвіду із залучення фінансування. Це своєю чергою дозволить залучити приватний сектор, сприяючи притоку інвестицій та економічному зростанню.

⁠І саме державно-приватне партнерство є одним із ключових механізмів залучення інвестицій у відбудову критичної інфраструктури, енергетики, транспорту, закладів соціальної інфраструктури та інших галузей, де державна влада, бізнес і міжнародні партнери об’єднують свої зусилля, використовуючи найкращі інструменти співпраці.

Як загалом бізнес адаптувався до роботи в умовах непередбачуваності та війни за ці роки?

Опитування також показує, що сьогодні в Україні формується "нова норма" ведення бізнесу в умовах війни, яка базується на постійному управлінні ризиками та вбудованій стійкості. Бізнес уже адаптувався через фокус на безпеці працівників і безперервності операцій, активні партнерства зі стейкхолдерами, гібридні моделі роботи, коротші горизонти планування та сценарний підхід до ухвалення рішень. Але для швидкого й ефективного економічного відновлення держава має вже зараз зосередитися на створенні стабільних, прозорих і передбачуваних правил гри, щоб Україна не втратила вікно можливостей для залучення довгострокових інвестицій у майбутньому.

Головне повідомлення Американської торговельної палати до української влади залишається незмінним: бізнес готовий працювати, інвестувати й бути частиною відновлення країни, але верховенство права та рівні правила гри є надважливими для цього.