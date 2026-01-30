30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции

$42.850.08
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 9622 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 18040 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 26069 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 33119 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 55007 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 41665 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 31954 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 57608 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26536 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 7304 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 26796 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 31541 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 20454 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 6608 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 57628 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 44869 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 47726 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 107590 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 135617 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Канада
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 40 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 25643 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 26085 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 48739 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 73571 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Христиане восточного обряда 30 января отмечают Собор Трех Святителей – день памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник был введен в знак равенства трех выдающихся отцов Церкви.

30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
Фото: pixabay

30 января христиане восточного обряда отмечают Собор Трех Святителей - день памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник был учрежден в знак равенства трех выдающихся отцов Церкви, внесших большой вклад в развитие христианского учения. Подробнее о происхождении, смысле и традициях праздника расскажет УНН.

Происхождение и смысл праздника

Собор Трех Святителей возник в XI-XII веках во времена правления византийского императора Алексея I Комнина. В тот период в Константинополе среди верующих шли споры - кого из трех святителей считать самым важным. Тогда, согласно церковному преданию, святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, во сне явились все трое святителей: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, которые сообщили священнику, что все трое они равны перед Богом. После этого был выбран общий день их почитания - 30 января, который сохранился до сегодняшнего дня.

Китайский Новый год: традиции и особенности празднования16.01.26, 21:05 • 26163 просмотра

Кто такие Три Святых

Василий Великий родился в богатой и благочестивой семье в городе Кесария Каппадокийская. С детства он отличался способностями к обучению и стремлением к знаниям, что позволило ему получить образование в лучших школах своего времени.

Став архиепископом Кесарии, Василий Великий проявил себя как защитник христианской веры, талантливый проповедник и реформатор богослужения. Он заботился о сиротах и бедных, упорядочил монашескую жизнь и внес значительный вклад в развитие литургии. Именно за эти заслуги Церковь дала ему титул Великого. Его память также почитают 1 января.

Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия05.01.26, 20:15 • 151346 просмотров

Григорий Богослов происходил из Каппадокии и был близким другом Василия Великого. Его отец, который был епископом, рукоположил Григория в священники, а впоследствии он стал епископом Сазимы и архиепископом Константинополя.

Григорий прославился как один из лучших проповедников своего времени. Его проповеди считаются образцами риторического искусства. Именно он особенно подчеркивал учение о Святой Троице, которое положил в основу христианской догматики. За глубину богословской мысли получил почетное звание Богослова.

Иоанн Златоуст был родом из Антиохии и был младше Василия и Григория примерно на 20 лет. Благодаря своим ораторским способностям и глубоким знаниям Священного Писания он быстро завоевал авторитет среди верующих. Впоследствии Иоанн стал архиепископом Константинополя. Его проповеди привлекали большие массы людей, ведь он доступно объяснял тексты Ветхого и Нового Заветов. За силу и красоту слова его назвали Златоустом. До наших дней сохранилось около 800 его проповедей, а его произведения были известны на территории современной Украины еще в княжеские времена.

Традиции и запреты в день праздника

В день Собора Трех Святителей верующие посещают церковь, молятся святым и проводят время в кругу семьи. В этот день принято просить заступничества для воинов, исцеления для больных, поддержки для вдов и сирот.

В то же время в праздник не рекомендуется ссориться, ругаться, распространять сплетни или выполнять тяжелую физическую работу. По народным верованиям, также не стоит прясть, идти в лес или надевать красную одежду.

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января30.01.25, 06:30 • 143388 просмотров

Алла Киосак

ОбществоУНН Lite
Украина