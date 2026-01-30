30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции

Фото: pixabay

30 января христиане восточного обряда отмечают Собор Трех Святителей - день памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник был учрежден в знак равенства трех выдающихся отцов Церкви, внесших большой вклад в развитие христианского учения. Подробнее о происхождении, смысле и традициях праздника расскажет УНН.

Происхождение и смысл праздника

Собор Трех Святителей возник в XI-XII веках во времена правления византийского императора Алексея I Комнина. В тот период в Константинополе среди верующих шли споры - кого из трех святителей считать самым важным. Тогда, согласно церковному преданию, святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, во сне явились все трое святителей: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, которые сообщили священнику, что все трое они равны перед Богом. После этого был выбран общий день их почитания - 30 января, который сохранился до сегодняшнего дня.

Кто такие Три Святых

Василий Великий родился в богатой и благочестивой семье в городе Кесария Каппадокийская. С детства он отличался способностями к обучению и стремлением к знаниям, что позволило ему получить образование в лучших школах своего времени.

Став архиепископом Кесарии, Василий Великий проявил себя как защитник христианской веры, талантливый проповедник и реформатор богослужения. Он заботился о сиротах и бедных, упорядочил монашескую жизнь и внес значительный вклад в развитие литургии. Именно за эти заслуги Церковь дала ему титул Великого. Его память также почитают 1 января.

Григорий Богослов происходил из Каппадокии и был близким другом Василия Великого. Его отец, который был епископом, рукоположил Григория в священники, а впоследствии он стал епископом Сазимы и архиепископом Константинополя.

Григорий прославился как один из лучших проповедников своего времени. Его проповеди считаются образцами риторического искусства. Именно он особенно подчеркивал учение о Святой Троице, которое положил в основу христианской догматики. За глубину богословской мысли получил почетное звание Богослова.

Иоанн Златоуст был родом из Антиохии и был младше Василия и Григория примерно на 20 лет. Благодаря своим ораторским способностям и глубоким знаниям Священного Писания он быстро завоевал авторитет среди верующих. Впоследствии Иоанн стал архиепископом Константинополя. Его проповеди привлекали большие массы людей, ведь он доступно объяснял тексты Ветхого и Нового Заветов. За силу и красоту слова его назвали Златоустом. До наших дней сохранилось около 800 его проповедей, а его произведения были известны на территории современной Украины еще в княжеские времена.

Традиции и запреты в день праздника

В день Собора Трех Святителей верующие посещают церковь, молятся святым и проводят время в кругу семьи. В этот день принято просить заступничества для воинов, исцеления для больных, поддержки для вдов и сирот.

В то же время в праздник не рекомендуется ссориться, ругаться, распространять сплетни или выполнять тяжелую физическую работу. По народным верованиям, также не стоит прясть, идти в лес или надевать красную одежду.

