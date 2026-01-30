30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції

Фото: pixabay

30 січня християни східного обряду відзначають Собор Трьох Святителів - день пам’яті Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Свято запровадили на знак рівності трьох визначних отців Церкви, які зробили великий внесок у розвиток християнського вчення. Детальніше про походження, сенс та традиції свята, розповість УНН.

Походження та сенс свята

Собор Трьох Святителів виник у XI-XII століттях за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна. У той період у Константинополі серед вірян точилися суперечки - кого з трьох святителів вважати найважливішим. Тоді, згідно з церковним переданням, святому Іоанну Мавроподу, митрополиту Євхаїтському, у сні з’явилися всі троє святителів: Василь Великий, Іоанн Златоуст і Григорій Богослов, які повідомили священнику, що всі три вони рівні перед Богом. Після цього було обрано спільний день їхнього вшанування - 30 січня, який зберігся до сьогодні.

Хто такі Троє Святих

Василій Великий народився у заможній і благочестивій родині в місті Кесарія Каппадокійська. З дитинства він вирізнявся здібностями до навчання та прагненням до знань, що дозволило йому здобути освіту в найкращих школах свого часу.

Ставши архієпископом Кесарії, Василій Великий проявив себе як захисник християнської віри, талановитий проповідник і реформатор богослужіння. Він опікувався сиротами й бідними, впорядкував монаше життя та зробив значний внесок у розвиток літургії. Саме за ці заслуги Церква надала йому титул Великого. Його пам’ять також вшановують 1 січня.

Григорій Богослов походив із Каппадокії та був близьким другом Василія Великого. Його батько, який був єпископом, висвятив Григорія на священника, а згодом він став єпископом Сазіми та архієпископом Константинополя.

Григорій уславився як один із найкращих проповідників свого часу. Його проповіді вважають зразками риторичного мистецтва. Саме він особливо наголошував на вченні про Святу Трійцю, яке поклав в основу християнської догматики. За глибину богословської думки отримав почесне звання Богослова.

Іоан Золотоустий був родом з Антіохії та був молодшим за Василія і Григорія приблизно на 20 років. Завдяки своїм ораторським здібностям і глибоким знанням Святого Письма він швидко здобув авторитет серед вірян. Згодом Іоан став архієпископом Константинополя. Його проповіді приваблювали великі маси людей, адже він доступно пояснював тексти Старого й Нового Заповітів. За силу і красу слова його назвали Золотоустим. До наших днів збереглося близько 800 його проповідей, а його твори були відомі на території сучасної України ще в княжі часи.

Традиції та заборони у день свята

У день Собору Трьох Святителів віряни відвідують церкву, моляться святим та проводять час у родинному колі. Цього дня заведено просити заступництва для воїнів, зцілення для хворих, підтримки для вдів і сиріт.

Водночас у свято не рекомендується сваритися, лаятися, поширювати плітки чи виконувати важку фізичну роботу. За народними віруваннями, також не варто прясти, йти до лісу або одягати червоний одяг.

