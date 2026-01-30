30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
10:25 • 1990 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 9490 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 17947 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 25980 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 33033 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 54930 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 41618 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 31934 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 57521 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26531 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 7304 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 26796 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 31541 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 20454 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 6608 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 57520 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 44767 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 47629 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 107489 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 135517 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 38 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 25619 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 26063 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 48718 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 73553 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Християни східного обряду 30 січня відзначають Собор Трьох Святителів – день пам'яті Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Свято запровадили на знак рівності трьох визначних отців Церкви.

30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
Фото: pixabay

30 січня християни східного обряду відзначають Собор Трьох Святителів - день пам’яті Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Свято запровадили на знак рівності трьох визначних отців Церкви, які зробили великий внесок у розвиток християнського вчення. Детальніше про походження, сенс та традиції свята, розповість УНН.

Походження та сенс свята

Собор Трьох Святителів виник у XI-XII століттях за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна. У той період у Константинополі серед вірян точилися суперечки - кого з трьох святителів вважати найважливішим. Тоді, згідно з церковним переданням, святому Іоанну Мавроподу, митрополиту Євхаїтському, у сні з’явилися всі троє святителів: Василь Великий, Іоанн Златоуст і Григорій Богослов, які повідомили священнику, що всі три вони рівні перед Богом. Після цього було обрано спільний день їхнього вшанування - 30 січня, який зберігся до сьогодні.

Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування16.01.26, 21:05 • 26163 перегляди

Хто такі Троє Святих

Василій Великий народився у заможній і благочестивій родині в місті Кесарія Каппадокійська. З дитинства він вирізнявся здібностями до навчання та прагненням до знань, що дозволило йому здобути освіту в найкращих школах свого часу.

Ставши архієпископом Кесарії, Василій Великий проявив себе як захисник християнської віри, талановитий проповідник і реформатор богослужіння. Він опікувався сиротами й бідними, впорядкував монаше життя та зробив значний внесок у розвиток літургії. Саме за ці заслуги Церква надала йому титул Великого. Його пам’ять також вшановують 1 січня.

Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 05.01.26, 20:15 • 151345 переглядiв

Григорій Богослов походив із Каппадокії та був близьким другом Василія Великого. Його батько, який був єпископом, висвятив Григорія на священника, а згодом він став єпископом Сазіми та архієпископом Константинополя.

Григорій уславився як один із найкращих проповідників свого часу. Його проповіді вважають зразками риторичного мистецтва. Саме він особливо наголошував на вченні про Святу Трійцю, яке поклав в основу християнської догматики. За глибину богословської думки отримав почесне звання Богослова.

Іоан Золотоустий був родом з Антіохії та був молодшим за Василія і Григорія приблизно на 20 років. Завдяки своїм ораторським здібностям і глибоким знанням Святого Письма він швидко здобув авторитет серед вірян. Згодом Іоан став архієпископом Константинополя. Його проповіді приваблювали великі маси людей, адже він доступно пояснював тексти Старого й Нового Заповітів. За силу і красу слова його назвали Золотоустим. До наших днів збереглося близько 800 його проповідей, а його твори були відомі на території сучасної України ще в княжі часи.

Традиції та заборони у день свята

У день Собору Трьох Святителів віряни відвідують церкву, моляться святим та проводять час у родинному колі. Цього дня заведено просити заступництва для воїнів, зцілення для хворих, підтримки для вдів і сиріт.

Водночас у свято не рекомендується сваритися, лаятися, поширювати плітки чи виконувати важку фізичну роботу. За народними віруваннями, також не варто прясти, йти до лісу або одягати червоний одяг.

День пам'яті NASA, Шкільний день ненасильства та Трисвяття. Що відзначає світ 30 січня30.01.25, 06:30 • 143388 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоУНН Lite
Україна