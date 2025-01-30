День пам'яті NASA, Шкільний день ненасильства та Трисвяття. Що відзначає світ 30 січня

30 січня світ відзначає одразу кілька важливих подій: Шкільний день ненасильства та миру, NASA вшановує пам’ять астронавтів та День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. УНН розповість вам про кожне з цих свят.

30 січня у багатьох країнах світу відзначають Шкільний день ненасильства та миру — день, присвячений вихованню дітей у дусі толерантності, мирного співіснування та вирішення конфліктів без агресії. Його започаткував у 1964 році іспанський поет і педагог Лоренцо Видаль. Дата вибрана невипадково - саме цього дня вбили Махатму Ганді, який став символом ненасильницького опору та боротьби за справедливість.

У школах цей день проходить по-різному, але головна ідея залишається незмінною — навчити дітей поважати одне одного та шукати шляхи досягнення миру без насильства. Учні часто готують плакати з цитатами про мир, малюють символічні малюнки, беруть участь у флешмобах чи благодійних акціях. Вчителі проводять спеціальні уроки, на яких розповідають про видатних діячів, які змінювали світ без агресії — Ганді, Мартіна Лютера Кінга, Далай-ламу. Діти можуть дивитися фільми, читати книги або навіть інсценізувати історії, що вчать доброті та взаєморозумінню.

Часто у цей день школярі запускають у небо білі кульки або складають із паперу голубів, які символізують мир. Дехто організовує благодійні акції, допомагає тим, хто цього потребує, або висаджує дерева, що теж є своєрідним символом миру та життя.

А в Україні 30 січня відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних Сил України - це професійне свято, яке відзначають спеціалісти, відповідальні за соціальну підтримку військовослужбовців та їхніх родин. Їхня робота охоплює широкий спектр завдань: від психологічної допомоги та адаптації військових після бойових дій до організації соціальних виплат, правового захисту та підтримки родин загиблих героїв.

Значення цієї професії зросло з початком війни, коли потреба у психологічній допомозі та соціальній реабілітації стала нагальною. Військово-соціальні фахівці допомагають військовим не тільки під час служби, а й після повернення до мирного життя, допомагаючи знайти роботу, отримати соціальні гарантії та подолати наслідки бойового стресу.

Щороку в четвертий четвер січня NASA вшановує пам’ять астронавтів, які загинули під час виконання своїх місій. Цей день присвячений екіпажам Apollo 1, Challenger та Columbia, а також іншим працівникам агентства, які віддали своє життя за дослідження космосу.

Однією з перших трагедій стала пожежа на борту Apollo 1 у 1967 році. Під час наземного тестування в кабіні корабля спалахнув вогонь, і троє астронавтів – Вірджил Гріссом, Едвард Уайт і Роджер Чаффі – не змогли вибратися. Через 19 років світ став свідком вибуху шатла Challenger, який зруйнувався на 73-й секунді польоту, забравши життя семи членів екіпажу. Ще одна велика катастрофа сталася у 2003 році, коли Columbia розпалася під час повернення на Землю. Причиною стала пошкоджена теплозахисна обшивка, що призвела до загибелі всіх семи астронавтів.

У цей день на території космічних центрів NASA проходять церемонії вшанування. Біля меморіалів покладають вінки, а співробітники агентства згадують колег, які не повернулися з місій. Хвилиною мовчання віддають данину пам’яті тим, хто пішов із життя, досліджуючи невідоме.

Трисвяття – це православне свято, яке відзначається 30 січня (за новим стилем) або 17 січня (за старим стилем). Воно присвячене вшануванню трьох великих святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого.

Історія свята

Це свято виникло у XI столітті у Візантії. Тоді серед віруючих точилися суперечки щодо того, хто з трьох великих святителів був найвизначнішим. Одні вважали, що найбільший внесок зробив Василій Великий, якого шанували за строгість і вчення про аскезу. Інші високо цінували Григорія Богослова, який прославився своїми богословськими працями, а частина віруючих віддавала перевагу Іоанну Золотоустому через його мудрі проповіді.

Щоб покласти край суперечкам, Константинопольський митрополит Іоанн у 1084 році оголосив, що всі три святителі рівні перед Богом. Саме після цього було встановлене свято Трисвяття, яке мало примирити християн і нагадати про єдність віри.

Що можна робити у цей день?

• Відвідувати богослужіння у храмі, молитися перед іконами святителів.

• Читати молитви та духовні тексти, особливо проповіді та твори цих трьох святих.

• Допомагати іншим, займатися благодійністю.

Чого не можна робити?

• Конфліктувати або сваритися, оскільки свято символізує єдність.

• Виконувати важку фізичну роботу, особливо пов’язану з будівництвом або шиттям.

• Вживати алкоголь та переїдати, оскільки святителі проповідували поміркованість.

Цей день нагадує про мудрість і духовну силу християнської віри, вчить шанувати спадщину великих святих і прагнути до гармонії та миру.