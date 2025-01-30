День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января мир отмечает сразу несколько важных событий: Школьный день ненасилия и мира, NASA чтит память астронавтов и День специалиста военно-социального управления ВСУ. УНН расскажет вам о каждом из этих праздников.

30 января во многих странах мира отмечают Школьный день ненасилия и мира - день, посвященный воспитанию детей в духе толерантности, мирного сосуществования и разрешения конфликтов без агрессии. Его основал в 1964 году испанский поэт и педагог Лоренцо Видаль. Дата выбрана неслучайно - именно в этот день убили Махатму Ганди, который стал символом ненасильственного сопротивления и борьбы за справедливость.

В школах этот день проходит по-разному, но главная идея остается неизменной - научить детей уважать друг друга и искать пути достижения мира без насилия. Ученики часто готовят плакаты с цитатами о мире, рисуют символические рисунки, участвуют во флешмобах или благотворительных акциях. Учителя проводят специальные уроки, на которых рассказывают о выдающихся деятелях, которые меняли мир без агрессии - Ганди, Мартина Лютера Кинга, Далай-ламу. Дети могут смотреть фильмы, читать книги или даже инсценировать истории, которые учат доброте и взаимопониманию.

Часто в этот день школьники запускают в небо белые шарики или составляют из бумаги голубей, которые символизируют мир. Некоторые организуют благотворительные акции, помогают тем, кто в этом нуждается, или высаживают деревья, что тоже является своеобразным символом мира и жизни.

А в Украине 30 января отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины - это профессиональный праздник, который отмечают специалисты, ответственные за социальную поддержку военнослужащих и их семей. Их работа охватывает широкий спектр задач: от психологической помощи и адаптации военных после боевых действий до организации социальных выплат, правовой защиты и поддержки семей погибших героев.

Значение этой профессии возросло с началом войны, когда потребность в психологической помощи и социальной реабилитации стала насущной. Военно-социальные специалисты помогают военным не только во время службы, но и после возвращения к мирной жизни, помогая найти работу, получить социальные гарантии и преодолеть последствия боевого стресса.

Каждый год в четвертый четверг января NASA чтит память астронавтов, которые погибли во время выполнения своих миссий. Этот день посвящен экипажам Apollo 1, Challenger и Columbia, а также другим работникам агентства, которые отдали свою жизнь за исследование космоса.

Одной из первых трагедий стал пожар на борту Apollo 1 в 1967 году. Во время наземного тестирования в кабине корабля вспыхнул огонь, и трое астронавтов - Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи - не смогли выбраться. Через 19 лет мир стал свидетелем взрыва шаттла Challenger, который разрушился на 73-й секунде полета, унеся жизни семи членов экипажа. Еще одна крупная катастрофа произошла в 2003 году, когда Columbia распалась во время возвращения на Землю. Причиной стала поврежденная теплозащитная обшивка, что привело к гибели всех семи астронавтов.

В этот день на территории космических центров NASA проходят церемонии чествования. Возле мемориалов возлагают венки, а сотрудники агентства вспоминают коллег, которые не вернулись из миссий. Минутой молчания отдают дань памяти тем, кто ушел из жизни, исследуя неизвестное.

Трисвятие - это православный праздник, который отмечается 30 января (по новому стилю) или 17 января (по старому стилю). Он посвящен чествованию трех великих святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

История праздника

Этот праздник возник в XI веке в Византии. Тогда среди верующих велись споры относительно того, кто из трех великих святителей был самым выдающимся. Одни считали, что наибольший вклад сделал Василий Великий, которого почитали за строгость и учение об аскезе. Другие высоко ценили Григория Богослова, который прославился своими богословскими трудами, а часть верующих отдавала предпочтение Иоанну Златоусту из-за его мудрых проповедей.

Чтобы положить конец спорам, Константинопольский митрополит Иоанн в 1084 году объявил, что все три святителя равны перед Богом. Именно после этого был установлен праздник Трисвятия, который должен был примирить христиан и напомнить о единстве веры.

Что можно делать в этот день?

- Посещать богослужения в храме, молиться перед иконами святителей.

- Читать молитвы и духовные тексты, особенно проповеди и произведения этих трех святых.

- Помогать другим, заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать?

- Конфликтовать или ссориться, поскольку праздник символизирует единство.

- Выполнять тяжелую физическую работу, особенно связанную со строительством или шитьем.

- Употреблять алкоголь и переедать, поскольку святители проповедовали умеренность.

Этот день напоминает о мудрости и духовной силе христианской веры, учит уважать наследие великих святых и стремиться к гармонии и миру.