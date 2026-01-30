Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам
Киев • УНН
В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий. Подобные сообщения также поступают из Ивано-Франковска, Волыни и Львовщины.
В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и прочего, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.
Из ряда других регионов, в частности, на западе, также сообщают о волне "минирований".
Полиция проверяет информацию о минировании объектов в Киеве. Сегодня правоохранители получили сообщения о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и т.д.
В полиции отметили, что "подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции". К проверке, как указано, привлечены взрывотехники и кинологи.
"Призываем сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов - немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Представители власти и правоохранителей в комментариях местным медиа также проинформировали о сообщениях о "минировании" в Ивано-Франковске, на Волыни, где это также подтвердили в сервисных центрах МВД в области, а также в местных пабликах такие же неподтвержденные сообщения относительно Львова и области.
