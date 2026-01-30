Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам

$42.850.08
09:11 • 2064 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 9982 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 17554 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 24520 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 46431 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 36790 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 28930 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 48646 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25854 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 37051 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Теги
Авторы
Популярные новости
Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия30 января, 00:13 • 17116 просмотра
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания30 января, 00:29 • 25381 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 18799 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 23424 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 13390 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 48626 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 36871 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 39973 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 99784 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 127902 просмотра
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 21291 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 21968 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 44959 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 70047 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 66664 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий. Подобные сообщения также поступают из Ивано-Франковска, Волыни и Львовщины.

Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам

В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и прочего, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Из ряда других регионов, в частности, на западе, также сообщают о волне "минирований".

Полиция проверяет информацию о минировании объектов в Киеве. Сегодня правоохранители получили сообщения о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и т.д.

- сообщили в полиции Киева.

В полиции отметили, что "подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции". К проверке, как указано, привлечены взрывотехники и кинологи.

"Призываем сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов - немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Представители власти и правоохранителей в комментариях местным медиа также проинформировали о сообщениях о "минировании" в Ивано-Франковске, на Волыни, где это также подтвердили в сервисных центрах МВД в области, а также в местных пабликах такие же неподтвержденные сообщения относительно Львова и области.

В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК, чтобы избежать мобилизации родственника26.05.25, 16:02 • 2922 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Недвижимость
российская пропаганда
Война в Украине
Киев