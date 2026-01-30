Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами

У Києві невідомі повідомили про "мінування" низки держустанов, навчальних закладів, підприємств та іншого, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

З низки інших регіонів, зокрема, на заході, також повідомляють про хвилю "мінувань".

Поліція перевіряє інформацію про мінування обʼєктів у Києві. Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств, тощо - повідомили у поліції Києва.

У поліції зауважили, що "подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції". До перевірки, як вказано, залучені вибухотехніки та кінологи.

"Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.

Представники влади та правоохоронців у коментарях місцевим медіа також поінформували щодо повідомлень про "мінування" в Івано-Франківську, на Волині, де це також підтвердили у сервісних центрах МВС в області, а також у місцевих пабліках такі ж непідтверджені повідомлення щодо Львова та області.

