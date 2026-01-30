$42.850.08
09:11 • 2018 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 9758 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 17361 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 24322 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 46209 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 36628 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 28835 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 48350 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25833 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 37036 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 48357 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У Києві невідомі повідомили про "замінування" низки державних установ, навчальних закладів та підприємств. Подібні повідомлення також надходять з Івано-Франківська, Волині та Львівщини.

Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами

У Києві невідомі повідомили про "мінування" низки держустанов, навчальних закладів, підприємств та іншого, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

З низки інших регіонів, зокрема, на заході, також повідомляють про хвилю "мінувань".

Поліція перевіряє інформацію про мінування обʼєктів у Києві. Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств, тощо

- повідомили у поліції Києва.

У поліції зауважили, що "подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції". До перевірки, як вказано, залучені вибухотехніки та кінологи.

"Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.

Представники влади та правоохоронців у коментарях місцевим медіа також поінформували щодо повідомлень про "мінування" в Івано-Франківську, на Волині, де це також підтвердили у сервісних центрах МВС в області, а також у місцевих пабліках такі ж непідтверджені повідомлення щодо Львова та області.

На Одещині жінка повідомила про мінування ТЦК, щоб уникнути мобілізації родича26.05.25, 16:02 • 2922 перегляди

Юлія Шрамко

