Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами
Київ • УНН
У Києві невідомі повідомили про "замінування" низки державних установ, навчальних закладів та підприємств. Подібні повідомлення також надходять з Івано-Франківська, Волині та Львівщини.
У Києві невідомі повідомили про "мінування" низки держустанов, навчальних закладів, підприємств та іншого, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.
З низки інших регіонів, зокрема, на заході, також повідомляють про хвилю "мінувань".
Поліція перевіряє інформацію про мінування обʼєктів у Києві. Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств, тощо
У поліції зауважили, що "подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції". До перевірки, як вказано, залучені вибухотехніки та кінологи.
"Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.
Представники влади та правоохоронців у коментарях місцевим медіа також поінформували щодо повідомлень про "мінування" в Івано-Франківську, на Волині, де це також підтвердили у сервісних центрах МВС в області, а також у місцевих пабліках такі ж непідтверджені повідомлення щодо Львова та області.
