ukenru
Эксклюзив
15:18 • 4552 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 11578 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 14394 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 16998 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 19306 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23566 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31350 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35941 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42225 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 68109 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 75531 просмотра
ЕС не меняет подход к временной защите украинцев – статус продлен до 2027 года

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Европейский Союз продолжает временную защиту украинцев, не вводя новых политик. Решение о продлении режима до марта 2027 года было согласовано всеми государствами-членами.

ЕС не меняет подход к временной защите украинцев – статус продлен до 2027 года

Европейский Союз не вводит новую политику в отношении временной защиты украинцев, находящихся на территории ЕС, а лишь продолжает уже определенный ранее подход. Об этом заявил представитель Европейской Комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга, передает УНН.

Детали

В Еврокомиссии напомнили, что ключевым документом остается коммюнике, обнародованное в июне 2025 года. Именно тогда ЕС определил "общий европейский путь" относительно будущего лиц, перемещенных из Украины, и принял решение о продлении режима временной защиты до марта 2027 года. Это решение было согласовано всеми государствами-членами.

"Речь идет об обеспечении стабильности и непрерывной защиты, а также о постепенной подготовке к возможному переходу от временной защиты к другим правовым статусам, когда необходимые условия будут выполнены", – отметил Маркус Ламмерт.

Еврокомиссия подчеркивает, что ее обязательства по поддержке Украины остаются "непоколебимыми", а любые дальнейшие решения относительно правового статуса украинцев в ЕС будут зависеть от условий безопасности и развития ситуации после завершения войны.

Напомним, что Еврокомиссия подтвердила обсуждение будущего вступления Украины в ЕС в контексте мирных переговоров. Представитель Гийом Мерсье заявил, что Украина достигла стабильного прогресса и продвигается очень хорошо.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости МираНаши за границей
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина