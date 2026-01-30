ЕС не меняет подход к временной защите украинцев – статус продлен до 2027 года

Европейский Союз не вводит новую политику в отношении временной защиты украинцев, находящихся на территории ЕС, а лишь продолжает уже определенный ранее подход. Об этом заявил представитель Европейской Комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга, передает УНН.

Детали

В Еврокомиссии напомнили, что ключевым документом остается коммюнике, обнародованное в июне 2025 года. Именно тогда ЕС определил "общий европейский путь" относительно будущего лиц, перемещенных из Украины, и принял решение о продлении режима временной защиты до марта 2027 года. Это решение было согласовано всеми государствами-членами.

"Речь идет об обеспечении стабильности и непрерывной защиты, а также о постепенной подготовке к возможному переходу от временной защиты к другим правовым статусам, когда необходимые условия будут выполнены", – отметил Маркус Ламмерт.

Еврокомиссия подчеркивает, что ее обязательства по поддержке Украины остаются "непоколебимыми", а любые дальнейшие решения относительно правового статуса украинцев в ЕС будут зависеть от условий безопасности и развития ситуации после завершения войны.

Напомним, что Еврокомиссия подтвердила обсуждение будущего вступления Украины в ЕС в контексте мирных переговоров. Представитель Гийом Мерсье заявил, что Украина достигла стабильного прогресса и продвигается очень хорошо.

