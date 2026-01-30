"На этом этапе не можем предсказывать результат": в Еврокомиссии снова прокомментировали возможное вступление Украины в 2027 году

В Еврокомиссии подтвердили обсуждение вступления Украины в ЕС в контексте мирных переговоров и заявили, что Украина "достигла действительно стабильного прогресса" в контексте переговоров о вступлении и продвигается "очень хорошо", заявил во время брифинга в пятницу спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет УНН.

Детали

"Я вижу обсуждение мирного соглашения, и они продолжаются, поэтому я могу подтвердить, что в контексте этих обсуждений обсуждается будущее вступление Украины в ЕС, но мы не можем на этом этапе предвидеть результат этих обсуждений", - сказал спикер Еврокомиссии, отвечая на вопрос относительно заявлений Президента Владимира Зеленского о цели вступления Украины в ЕС в 2027 году и оценки реалистичности на фоне прогресса Украины и блокады со стороны Венгрии, а также некоторых сообщений после этого об упрощенной процедуре, которая якобы готовится для того, чтобы Украина могла это сделать.

Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году

При этом он отметил: "С нашей стороны очень четко, что интеграция в ЕС может способствовать общей цели, которая заключается в обеспечении мира и процветания для Украины".

"Что касается процесса расширения и Украины, мы уже говорили в прошлом, и это также очень хорошо описано в нашем отчете о расширении, который мы опубликовали несколько недель назад, что Украина достигла действительно стабильного прогресса с начала дискуссий и переговоров", - указал Мерсье.

По его словам, уже проведен "весь процесс скрининга". "Мы уже сообщили Совету (ЕС) обо всех отчетах о скрининге, и мы действительно работаем над всей технической работой уже сейчас, на этом этапе, и мы действительно очень хорошо продвигаемся. Так что именно в этом контексте мы будем продолжать работать бок о бок с Украиной и поддерживать ее в процессе вступления", - указал Мерсье.

В то же время представитель в ответе не затронул вопрос 2027 года.

Украина будет "технически" готова к вступлению в ЕС в 2027 году - Зеленский

Дополнение

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет.

Перед этим сообщалось, что якобы мирный план для Украины предусматривает ее вступление в ЕС 1 января 2027 года

В ЕС подтвердили европейское будущее Украины, но без конкретной даты вступления

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС до 2027 года, поскольку процесс интеграции требует выполнения строгих норм. Он подчеркнул нереалистичность быстрого вступления.