"На этом этапе не можем предсказывать результат": в Еврокомиссии снова прокомментировали возможное вступление Украины в 2027 году

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
15:18 • 4130 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 11075 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 13929 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 16540 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 18899 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23330 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31120 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35831 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42121 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 67843 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
5м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 35621 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 21627 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 15719 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 13900 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 13301 просмотра
публикации
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 2128 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 10806 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 13319 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 75180 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 60231 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Германия
Сумская область
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 2892 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 7122 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 13917 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 15734 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 33768 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

"На этом этапе не можем предсказывать результат": в Еврокомиссии снова прокомментировали возможное вступление Украины в 2027 году

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Еврокомиссия подтвердила обсуждение будущего вступления Украины в ЕС в контексте мирных переговоров. Представитель Гийом Мерсье заявил, что Украина достигла стабильного прогресса и продвигается очень хорошо.

"На этом этапе не можем предсказывать результат": в Еврокомиссии снова прокомментировали возможное вступление Украины в 2027 году

В Еврокомиссии подтвердили обсуждение вступления Украины в ЕС в контексте мирных переговоров и заявили, что Украина "достигла действительно стабильного прогресса" в контексте переговоров о вступлении и продвигается "очень хорошо", заявил во время брифинга в пятницу спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет УНН.

Детали

"Я вижу обсуждение мирного соглашения, и они продолжаются, поэтому я могу подтвердить, что в контексте этих обсуждений обсуждается будущее вступление Украины в ЕС, но мы не можем на этом этапе предвидеть результат этих обсуждений", - сказал спикер Еврокомиссии, отвечая на вопрос относительно заявлений Президента Владимира Зеленского о цели вступления Украины в ЕС в 2027 году и оценки реалистичности на фоне прогресса Украины и блокады со стороны Венгрии, а также некоторых сообщений после этого об упрощенной процедуре, которая якобы готовится для того, чтобы Украина могла это сделать.

Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году27.01.26, 14:15 • 20107 просмотров

При этом он отметил: "С нашей стороны очень четко, что интеграция в ЕС может способствовать общей цели, которая заключается в обеспечении мира и процветания для Украины".

"Что касается процесса расширения и Украины, мы уже говорили в прошлом, и это также очень хорошо описано в нашем отчете о расширении, который мы опубликовали несколько недель назад, что Украина достигла действительно стабильного прогресса с начала дискуссий и переговоров", - указал Мерсье.

По его словам, уже проведен "весь процесс скрининга". "Мы уже сообщили Совету (ЕС) обо всех отчетах о скрининге, и мы действительно работаем над всей технической работой уже сейчас, на этом этапе, и мы действительно очень хорошо продвигаемся. Так что именно в этом контексте мы будем продолжать работать бок о бок с Украиной и поддерживать ее в процессе вступления", - указал Мерсье.

В то же время представитель в ответе не затронул вопрос 2027 года.

Украина будет "технически" готова к вступлению в ЕС в 2027 году - Зеленский30.01.26, 11:23 • 3774 просмотра

Дополнение

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет.

Перед этим сообщалось, что якобы мирный план для Украины предусматривает ее вступление в ЕС 1 января 2027 года

В ЕС подтвердили европейское будущее Украины, но без конкретной даты вступления29.01.26, 18:59 • 3188 просмотров

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС до 2027 года, поскольку процесс интеграции требует выполнения строгих норм. Он подчеркнул нереалистичность быстрого вступления.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина